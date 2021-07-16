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Хинштейн подал документы на участие в выборах в Госдуму
Хинштейн подал документы на участие в выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.07.2021
Хинштейн подал документы на участие в выборах в Госдуму
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подал в избирком документы на участие в парламентских выборах от Самарской области. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:55
2021-07-16T11:55
2021-07-16T11:55
выборы в государственную думу
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
самарская область
политика
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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подал в избирком документы на участие в парламентских выборах от Самарской области.Ранее Хинштейн победил в праймериз "Единой России" по Самарскому одномандатному избирательному округу, а затем его кандидатуру утвердил съезд партии."Сегодня сдал документы в самарский облизбирком для участия в выборах депутатов Госдумы 8 созыва по Самарскому 158-му одномандатному округу", - написал в пятницу Хинштейн в своем Twitter.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210615/sertifikaty-1737146335.html
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выборы в государственную думу, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, самарская область, политика
Хинштейн подал документы на участие в выборах в Госдуму
Депутат Хинштейн подал в избирком документы на участие в выборах в Госдуму от Самарской области