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Хинштейн подал документы на участие в выборах в Госдуму
Хинштейн подал документы на участие в выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.07.2021
Хинштейн подал документы на участие в выборах в Госдуму
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подал в избирком документы на участие в парламентских выборах от Самарской области. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:55
2021-07-16T11:55
выборы в государственную думу
госдума рф
единая россия
александр хинштейн
самарская область
политика
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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подал в избирком документы на участие в парламентских выборах от Самарской области.Ранее Хинштейн победил в праймериз "Единой России" по Самарскому одномандатному избирательному округу, а затем его кандидатуру утвердил съезд партии."Сегодня сдал документы в самарский облизбирком для участия в выборах депутатов Госдумы 8 созыва по Самарскому 158-му одномандатному округу", - написал в пятницу Хинштейн в своем Twitter.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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выборы в государственную думу, госдума рф, единая россия, александр хинштейн, самарская область, политика
11:55 16.07.2021
 
Хинштейн подал документы на участие в выборах в Госдуму

Депутат Хинштейн подал в избирком документы на участие в выборах в Госдуму от Самарской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подал в избирком документы на участие в парламентских выборах от Самарской области.
Ранее Хинштейн победил в праймериз "Единой России" по Самарскому одномандатному избирательному округу, а затем его кандидатуру утвердил съезд партии.
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"Сегодня сдал документы в самарский облизбирком для участия в выборах депутатов Госдумы 8 созыва по Самарскому 158-му одномандатному округу", - написал в пятницу Хинштейн в своем Twitter.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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Выборы в Государственную думуГосдума РФЕдиная РоссияАлександр ХинштейнСамарская областьПолитика
 
 
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