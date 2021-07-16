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"Предатели": читатели Daily Mail раскритиковали встречу Байдена и Меркель
"Предатели": читатели Daily Mail раскритиковали встречу Байдена и Меркель - РИА Новости, 16.07.2021
"Предатели": читатели Daily Mail раскритиковали встречу Байдена и Меркель
Читатели Daily Mail негативно восприняли встречу президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Многие посчитали, что оба лидера ведут свои... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:19
2021-07-16T13:19
2021-07-16T15:32
северный поток — 2
ангела меркель
джо байден
европа
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Читатели Daily Mail негативно восприняли встречу президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. Многие посчитали, что оба лидера ведут свои страны к полному разрушению."Эта тетка разрушила Европу как никто другой с 1945 года, а теперь встречается с самым безнадежным президентом в истории, который занят тем, чтобы как можно быстрее уничтожить Америку. Ох уж эти глобалисты и их гнусные планы", — написал пользователь с ником Be Bold."Эти якобы "лидеры нации" войдут в историю как предатели за то, что открыли границы, чтобы смыть историческую вину. Расхлебывать эту кашу предстоит молодежи, а их страны уже покатились под откос. Для обоих зарезервировано местечко в аду", — отметил Alfred Hill."Обама вручил Меркель президентскую премию свободы, после чего она пустила в Германию миллион мигрантов. Что же ей дадут Камала и Байден, Нобелевку мира?" — задался вопросом Freightload."Президент Трамп ставил нашу страну на первое место. <...> А маразматик Джо — неуклюжий и спотыкающийся дуралей и злобный оккупант, который к тому же ставит Америку последней", — добавил Justposting.Ранее Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом. В числе прочего она обсудила с президентом Байденом защиту от "российской агрессии" и ситуацию с "Северным потоком — 2". По итогам встречи они подписали "Вашингтонскую декларацию" о принципах отношений между Германией и США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/sevpotok-1741506486.html
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северный поток — 2, ангела меркель, джо байден, европа, вашингтон (город), сша, в мире
13:19 16.07.2021 (обновлено: 15:32 16.07.2021)
"Предатели": читатели Daily Mail раскритиковали встречу Байдена и Меркель
Читатели Daily Mail резко высказались о встрече лидеров Германии и США