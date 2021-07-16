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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210716/vozdukh-1741588884.html
В Калужской области заработала онлайн-система мониторинга воздуха
В Калужской области заработала онлайн-система мониторинга воздуха - РИА Новости, 16.07.2021
В Калужской области заработала онлайн-система мониторинга воздуха
Система мониторинга воздуха заработала в режиме онлайн в Калужской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:38
2021-07-16T17:38
калужская область
калужская область
общество
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КАЛУГА, 16 июл – РИА Новости. Система мониторинга воздуха заработала в режиме онлайн в Калужской области, сообщило правительство региона.Как отмечают власти, несмотря на то, что среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область в числе лучших по показателям общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, все же их количество "медленно, но верно растет", поэтому и было принято решение о необходимости функционирования на территории региона постоянного мониторинга состояния воздуха."С 16 июля на уникальной платформе экологического мониторинга https://air.giskaluga.ru/ калужане могут следить за качеством и состоянием атмосферного воздуха в разных районах области", - говорится в сообщении.Данные с 15 малогабаритных автоматических станций контроля загрязнения, установленных в наиболее урбанизированных и промышленно развитых районах области, поступают на портал в режиме онлайн."Основная задача системы экомониторинга: оперативная обработка получаемых данных наблюдений, их анализ, а также предоставление своевременной и полной картины, характеризующей качество атмосферного воздуха на территории Калужской области гражданам, общественным организациям, органам власти и другим заинтересованным лицам", - цитирует пресс-служба областного правительства регионального министра природных ресурсов и экологии Владимира Жипу.Проект реализуется в регионе в рамках развития территориальной системы мониторинга окружающей среды и соответствует целям и задачам нацпроекта "Экология". Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Калужской области наблюдение ведется за наиболее распространенными загрязнителями, такими как оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и концентрация пыли. Также принимаются во внимание погодные факторы: температура, влажность, скорость и направление ветра, что дает представление о возможном распространении и способствует выявлению источника выброса.
https://ria.ru/20210705/promyshlennost-1739993600.html
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калужская область, общество
17:38 16.07.2021
 
В Калужской области заработала онлайн-система мониторинга воздуха

Система мониторинга воздуха заработала онлайн в Калужской области

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 16 июл – РИА Новости. Система мониторинга воздуха заработала в режиме онлайн в Калужской области, сообщило правительство региона.
Как отмечают власти, несмотря на то, что среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область в числе лучших по показателям общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, все же их количество "медленно, но верно растет", поэтому и было принято решение о необходимости функционирования на территории региона постоянного мониторинга состояния воздуха.
"С 16 июля на уникальной платформе экологического мониторинга https://air.giskaluga.ru/ калужане могут следить за качеством и состоянием атмосферного воздуха в разных районах области", - говорится в сообщении.
Данные с 15 малогабаритных автоматических станций контроля загрязнения, установленных в наиболее урбанизированных и промышленно развитых районах области, поступают на портал в режиме онлайн.
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"Основная задача системы экомониторинга: оперативная обработка получаемых данных наблюдений, их анализ, а также предоставление своевременной и полной картины, характеризующей качество атмосферного воздуха на территории Калужской области гражданам, общественным организациям, органам власти и другим заинтересованным лицам", - цитирует пресс-служба областного правительства регионального министра природных ресурсов и экологии Владимира Жипу.
Проект реализуется в регионе в рамках развития территориальной системы мониторинга окружающей среды и соответствует целям и задачам нацпроекта "Экология". Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Калужской области наблюдение ведется за наиболее распространенными загрязнителями, такими как оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид и концентрация пыли. Также принимаются во внимание погодные факторы: температура, влажность, скорость и направление ветра, что дает представление о возможном распространении и способствует выявлению источника выброса.
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