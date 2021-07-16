https://ria.ru/20210716/voda-1741468610.html

Биохимик рассказала, какую воду опасно пить

Биохимик рассказала, какую воду опасно пить - РИА Новости, 16.07.2021

Биохимик рассказала, какую воду опасно пить

Нельзя считать, что в роднике или скважине гарантированно чистая вода, скорее, наоборот. А в городской воде есть соединения хлора, который используется, чтобы... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T02:17

2021-07-16T02:17

2021-07-16T02:17

россия

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Нельзя считать, что в роднике или скважине гарантированно чистая вода, скорее, наоборот. А в городской воде есть соединения хлора, который используется, чтобы обеззараживать ее от опасных патогенов, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.По ее словам, практически во всех российских регионах требуется дополнительная очистка и обогащение питьевой воды, вне зависимости от источника ее забора. Даже если в водохранилищах, озерах, реках и родниках населенных пунктов содержится чистейшая вода, водоканал очищает ее от примесей и тяжелых металлов согласно нормам СанПина, поскольку инфраструктура современных водопроводных сетей в России изношена более чем на 60%.По мнению Кулешовой, бутилированная вода тоже может быть вредной, поскольку впитывает в себя негативные свойства пластика."Кроме того, многие компании, поставляющие тару с водой на прилавки магазинов и в офисы, безответственно подходят к фильтрации: образцы, протестированные Росконтролем, содержали токсичные элементы, а также в 70 раз больше микробов, чем допускается СанПином и не соответствовали нормам содержания фтора и кальция", - отмечает она.

https://ria.ru/20210713/voda-1741011043.html

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