https://ria.ru/20210716/vinograd-1741476731.html

На аукционе в Японии гроздь винограда продали за рекордную сумму

На аукционе в Японии гроздь винограда продали за рекордную сумму - РИА Новости, 16.07.2021

На аукционе в Японии гроздь винограда продали за рекордную сумму

Гроздь винограда "рубиновый романтический", выращенная в префектуре Исикава в Японии, была продана на аукционе владельцу тайваньского супермаркета за рекордные... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T08:36

2021-07-16T08:36

2021-07-16T08:36

исикава

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ТОКИО, 16 июл – РИА Новости. Гроздь винограда "рубиновый романтический", выращенная в префектуре Исикава в Японии, была продана на аукционе владельцу тайваньского супермаркета за рекордные 1,4 миллиона иен (около 12 тысяч долларов), это выше прошлогоднего рекорда в 1,3 миллиона иен, сообщило агентство Киодо.На продажу было выставлено рекордное количество - 253 грозди.Сорт начал продаваться с 2008 года. За текущий сезон, который продлится до сентября, будет продано 28 тысяч гроздьев. Еще пять лет назад максимальная цена за гроздь сорта "рубиновый романтический" составляла около 5 тысяч долларов.Выведение этого сорта было начато в середине 1990-х годов в префектуре Исикава и заняло 14 лет, новый сорт зарегистрировали в 2007 году. Он отличается от привычных сортов винограда необычным рубиновым цветом сладкой мякоти и размером виноградин - около 3 сантиметров в диаметре. Вес каждой виноградины составляет около 20 граммов. Благодаря романтическому названию и глубокому рубиновому цвету, этот виноград пользуется популярностью в салонах бракосочетаний.

https://ria.ru/20210614/rastenie-1736934636.html

https://ria.ru/20210127/oruzhie-1594724830.html

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исикава, япония, в мире