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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/vaktsiny-1741473748.html
South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac - РИА Новости, 16.07.2021
South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
У людей, сделавших прививку от коронавируса вакциной производства BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T07:29
2021-07-16T07:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
китай
вакцинация
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. У людей, сделавших прививку от коронавируса вакциной производства BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату Sinovac, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на соответствующее исследование.Согласно исследованию, уровень вырабатываемых антител при вакцинации Sinovac "одинаков или ниже" того, который зафиксирован у переболевших естественным образом COVD-19 людей. Это предполагает "альтернативную стратегию" - использование бустерной дозы вакцины для наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых и людей со слабым иммунитетом."Разница в концентрации нейтрализующих (вирус) антител, указанная в нашем исследовании, может означать существенные различия в эффективности вакцин", - цитирует газета исследование.При этом ученые отмечают, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие."Не допустите, чтобы идеальное стало врагом хорошего", - заявил в интервью газете ведущий исследователь Бенджамин Коулинг. При этом он отметил, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1 422 работников здравоохранения Гонконга, соответствуют заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для BioNTech этот показатель составляет 95%, а Sinovac - 50,7%."Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, получивших вакцину BioNTech, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27", - заявил Коулинг.Газета указывает, что ранее больница Гонконга проводила аналогичный сравнительный анализ и пришла к точно таким же выводам.
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коронавирус covid-19, китай, вакцинация, в мире
07:29 16.07.2021
 
South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac

South China Morning Post: после BioNTech вырабатывается в десять раз больше антител, чем от Sinovac

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. У людей, сделавших прививку от коронавируса вакциной производства BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату Sinovac, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на соответствующее исследование.
Согласно исследованию, уровень вырабатываемых антител при вакцинации Sinovac "одинаков или ниже" того, который зафиксирован у переболевших естественным образом COVD-19 людей. Это предполагает "альтернативную стратегию" - использование бустерной дозы вакцины для наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых и людей со слабым иммунитетом.
"Разница в концентрации нейтрализующих (вирус) антител, указанная в нашем исследовании, может означать существенные различия в эффективности вакцин", - цитирует газета исследование.
При этом ученые отмечают, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие.
"Не допустите, чтобы идеальное стало врагом хорошего", - заявил в интервью газете ведущий исследователь Бенджамин Коулинг. При этом он отметил, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1 422 работников здравоохранения Гонконга, соответствуют заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для BioNTech этот показатель составляет 95%, а Sinovac - 50,7%.
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"Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, получивших вакцину BioNTech, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27", - заявил Коулинг.
Газета указывает, что ранее больница Гонконга проводила аналогичный сравнительный анализ и пришла к точно таким же выводам.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайВакцинацияВ мире
 
 
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