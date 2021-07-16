https://ria.ru/20210716/vaktsiny-1741473748.html

South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac

South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac - РИА Новости, 16.07.2021

South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac

У людей, сделавших прививку от коронавируса вакциной производства BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T07:29

2021-07-16T07:29

2021-07-16T07:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

китай

вакцинация

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. У людей, сделавших прививку от коронавируса вакциной производства BioNTech, вырабатывается в 10 раз больше антител, чем у тех, кто отдал предпочтение китайскому препарату Sinovac, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на соответствующее исследование.Согласно исследованию, уровень вырабатываемых антител при вакцинации Sinovac "одинаков или ниже" того, который зафиксирован у переболевших естественным образом COVD-19 людей. Это предполагает "альтернативную стратегию" - использование бустерной дозы вакцины для наиболее уязвимых групп населения, в том числе пожилых и людей со слабым иммунитетом."Разница в концентрации нейтрализующих (вирус) антител, указанная в нашем исследовании, может означать существенные различия в эффективности вакцин", - цитирует газета исследование.При этом ученые отмечают, что даже средний уровень защиты организма - это лучше, чем его отсутствие."Не допустите, чтобы идеальное стало врагом хорошего", - заявил в интервью газете ведущий исследователь Бенджамин Коулинг. При этом он отметил, что результаты исследования, в котором были изучены образцы крови 1 422 работников здравоохранения Гонконга, соответствуют заявлениям производителей вакцин об их эффективности: для BioNTech этот показатель составляет 95%, а Sinovac - 50,7%."Используя метод "золотого стандарта", известный как PRNT, исследователи обнаружили, что средний уровень антител (267) в подгруппе из 12 человек, получивших вакцину BioNTech, в 10 раз выше, чем у такого же числа людей в подгруппе Sinovac, чей показатель равен 27", - заявил Коулинг.Газета указывает, что ранее больница Гонконга проводила аналогичный сравнительный анализ и пришла к точно таким же выводам.

https://ria.ru/20210510/biontech-1731659233.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, китай, вакцинация, в мире