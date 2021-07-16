https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741526516.html
Глава Амурской области рассказал о ситуации с вакцинацией в регионе
Глава Амурской области рассказал о ситуации с вакцинацией в регионе - РИА Новости, 16.07.2021
Глава Амурской области рассказал о ситуации с вакцинацией в регионе
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация с вакцинацией от COVID-19 улучшилась в большинстве муниципалитетов региона. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:20
2021-07-16T13:20
2021-07-16T13:20
амурская область
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
василий орлов (губернатор)
коронавирусы
здоровье - общество
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация с вакцинацией от COVID-19 улучшилась в большинстве муниципалитетов региона.Лучшие результаты, по данным правительства Приамурья, показывает Селемджинский район, где план уже перевыполнен, прививки поставили свыше 100% от необходимого количества жителей. Хорошие темпы вакцинации также в Шимановском, Белогорском и Благовещенском районах. Заметно улучшились показатели в медицинских организациях, подведомственных РЖД."Ситуация значительно улучшилась как по РЖД, так в большинстве муниципальных образований, за что хочу поблагодарить глав. Проблемы с вакциной мы решим. Сейчас основное внимание необходимо уделить вузам, учебный год приближается. Самое позднее с 1 августа нам нужно активно развернуть вакцинацию среди студентов, чтобы к началу сентября они успели получить обе прививки", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как отмечают власти, темпы вакцинации "среди студентов по-прежнему остаются неудовлетворительными", сейчас прививки сделали около 14% студентов и преподавателей вузов.Всего в регионе привито 48,9% от плана, со ссылкой на министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву сообщается, что "от COVID-19 прививаются свыше 5 тысяч человек в день, темпы очень хорошие"."В семи медицинских организациях области из-за наплыва желающих вакцинироваться реализована вся имеющаяся вакцина", - сообщает правительство Приамурья.Леонтьева уточнила, что в регион поступило 193 626 комплектов для вакцинации, использовано 90,7%."В ближайшее время мы ожидаем поступления 23 тысяч доз вакцины, она будет распределена по медицинским учреждениям. На сегодняшний день в медорганизациях, где вакцины не хватает, формируют листы ожидания. В приоритетном порядке будем вакцинировать людей, попадающих под постановление главного санитарного врача", - приводятся в сообщении слова Леонтьевой.
https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741060897.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий орлов (губернатор), коронавирусы, здоровье - общество, амурская область, общество
Глава Амурской области рассказал о ситуации с вакцинацией в регионе
Губернатор Амурской области Орлов: ситуация с вакцинацией улучшилась в большинстве муниципалитетов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл - РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
сообщил, что ситуация с вакцинацией от COVID-19 улучшилась в большинстве муниципалитетов региона.
Лучшие результаты, по данным правительства Приамурья, показывает Селемджинский район, где план уже перевыполнен, прививки поставили свыше 100% от необходимого количества жителей. Хорошие темпы вакцинации также в Шимановском, Белогорском и Благовещенском районах. Заметно улучшились показатели в медицинских организациях, подведомственных РЖД
.
"Ситуация значительно улучшилась как по РЖД, так в большинстве муниципальных образований, за что хочу поблагодарить глав. Проблемы с вакциной мы решим. Сейчас основное внимание необходимо уделить вузам, учебный год приближается. Самое позднее с 1 августа нам нужно активно развернуть вакцинацию среди студентов, чтобы к началу сентября они успели получить обе прививки", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.
Как отмечают власти, темпы вакцинации "среди студентов по-прежнему остаются неудовлетворительными", сейчас прививки сделали около 14% студентов и преподавателей вузов.
Всего в регионе привито 48,9% от плана, со ссылкой на министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву сообщается, что "от COVID-19 прививаются свыше 5 тысяч человек в день, темпы очень хорошие".
"В семи медицинских организациях области из-за наплыва желающих вакцинироваться реализована вся имеющаяся вакцина", - сообщает правительство Приамурья.
Леонтьева уточнила, что в регион поступило 193 626 комплектов для вакцинации, использовано 90,7%.
"В ближайшее время мы ожидаем поступления 23 тысяч доз вакцины, она будет распределена по медицинским учреждениям. На сегодняшний день в медорганизациях, где вакцины не хватает, формируют листы ожидания. В приоритетном порядке будем вакцинировать людей, попадающих под постановление главного санитарного врача", - приводятся в сообщении слова Леонтьевой.