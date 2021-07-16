https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741526516.html

Глава Амурской области рассказал о ситуации с вакцинацией в регионе

Глава Амурской области рассказал о ситуации с вакцинацией в регионе - РИА Новости, 16.07.2021

Глава Амурской области рассказал о ситуации с вакцинацией в регионе

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация с вакцинацией от COVID-19 улучшилась в большинстве муниципалитетов региона. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:20

2021-07-16T13:20

2021-07-16T13:20

амурская область

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

василий орлов (губернатор)

коронавирусы

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ситуация с вакцинацией от COVID-19 улучшилась в большинстве муниципалитетов региона.Лучшие результаты, по данным правительства Приамурья, показывает Селемджинский район, где план уже перевыполнен, прививки поставили свыше 100% от необходимого количества жителей. Хорошие темпы вакцинации также в Шимановском, Белогорском и Благовещенском районах. Заметно улучшились показатели в медицинских организациях, подведомственных РЖД."Ситуация значительно улучшилась как по РЖД, так в большинстве муниципальных образований, за что хочу поблагодарить глав. Проблемы с вакциной мы решим. Сейчас основное внимание необходимо уделить вузам, учебный год приближается. Самое позднее с 1 августа нам нужно активно развернуть вакцинацию среди студентов, чтобы к началу сентября они успели получить обе прививки", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Как отмечают власти, темпы вакцинации "среди студентов по-прежнему остаются неудовлетворительными", сейчас прививки сделали около 14% студентов и преподавателей вузов.Всего в регионе привито 48,9% от плана, со ссылкой на министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву сообщается, что "от COVID-19 прививаются свыше 5 тысяч человек в день, темпы очень хорошие"."В семи медицинских организациях области из-за наплыва желающих вакцинироваться реализована вся имеющаяся вакцина", - сообщает правительство Приамурья.Леонтьева уточнила, что в регион поступило 193 626 комплектов для вакцинации, использовано 90,7%."В ближайшее время мы ожидаем поступления 23 тысяч доз вакцины, она будет распределена по медицинским учреждениям. На сегодняшний день в медорганизациях, где вакцины не хватает, формируют листы ожидания. В приоритетном порядке будем вакцинировать людей, попадающих под постановление главного санитарного врача", - приводятся в сообщении слова Леонтьевой.

https://ria.ru/20210713/koronavirus-1741060897.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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