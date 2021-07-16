https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741467125.html

В России идут исследования дозировки вакцины "Спутник V" для подростков

В России идут исследования дозировки вакцины "Спутник V" для подростков - РИА Новости, 16.07.2021

В России идут исследования дозировки вакцины "Спутник V" для подростков

В России идет отработка доз вакцины "Спутник V" для проведения клинических исследований у подростков от 12 до 17 лет, сообщила главный внештатный детский... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:41

2021-07-16T01:41

2021-07-16T01:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

лейла намазова-баранова

российская академия наук

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В России идет отработка доз вакцины "Спутник V" для проведения клинических исследований у подростков от 12 до 17 лет, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.В своем интервью "Российской газете" специалист рассказала о текущей ситуации с исследованием российских вакцин в "детской популяции"."Получено разрешение Минздрава России на проведение КИ (клинических исследований - ред.) по изучению иммуногенности и безопасности вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V") у подростков 12-17 лет. Пока идет отработка доз", - рассказала Намазова-Баранова газете.Она добавила, что при клинических исследованиях "ЭпиВакКороны" можно будет использовать одну и ту же дозу для детей старшего подросткового возраста 15-17 (или 12-17) лет, что и для взрослых. Намазова-Баранова отметила, что в дальнейшем возможно включение в исследование и младшей подростковой группы."Для вакцин с иным механизмом действия протокол КИ с участием детей должен быть иным. Он должен быть многоэтапным (на первом этапе в маленьких группах следует опробовать разные дозы, так как общая позиция для детей должна быть: "максимальный защитный эффект при минимальной дозе"). Так, собственно, и построен 2-этапный протокол КИ вакцины "Спутник V" с включением подростков 12-17 лет", - добавила специалист.

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740333063.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лейла намазова-баранова, российская академия наук