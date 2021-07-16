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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741467125.html
В России идут исследования дозировки вакцины "Спутник V" для подростков
В России идут исследования дозировки вакцины "Спутник V" для подростков - РИА Новости, 16.07.2021
В России идут исследования дозировки вакцины "Спутник V" для подростков
В России идет отработка доз вакцины "Спутник V" для проведения клинических исследований у подростков от 12 до 17 лет, сообщила главный внештатный детский... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:41
2021-07-16T01:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лейла намазова-баранова
российская академия наук
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В России идет отработка доз вакцины "Спутник V" для проведения клинических исследований у подростков от 12 до 17 лет, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.В своем интервью "Российской газете" специалист рассказала о текущей ситуации с исследованием российских вакцин в "детской популяции"."Получено разрешение Минздрава России на проведение КИ (клинических исследований - ред.) по изучению иммуногенности и безопасности вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V") у подростков 12-17 лет. Пока идет отработка доз", - рассказала Намазова-Баранова газете.Она добавила, что при клинических исследованиях "ЭпиВакКороны" можно будет использовать одну и ту же дозу для детей старшего подросткового возраста 15-17 (или 12-17) лет, что и для взрослых. Намазова-Баранова отметила, что в дальнейшем возможно включение в исследование и младшей подростковой группы."Для вакцин с иным механизмом действия протокол КИ с участием детей должен быть иным. Он должен быть многоэтапным (на первом этапе в маленьких группах следует опробовать разные дозы, так как общая позиция для детей должна быть: "максимальный защитный эффект при минимальной дозе"). Так, собственно, и построен 2-этапный протокол КИ вакцины "Спутник V" с включением подростков 12-17 лет", - добавила специалист.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лейла намазова-баранова, российская академия наук
01:41 16.07.2021
 
В России идут исследования дозировки вакцины "Спутник V" для подростков

Академик РАН Намазова-Баранова рассказала об исследованиях дозировки "Спутник V" для подростков

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В России идет отработка доз вакцины "Спутник V" для проведения клинических исследований у подростков от 12 до 17 лет, сообщила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.
В своем интервью "Российской газете" специалист рассказала о текущей ситуации с исследованием российских вакцин в "детской популяции".
"Получено разрешение Минздрава России на проведение КИ (клинических исследований - ред.) по изучению иммуногенности и безопасности вакцины "ГамКовидВак" ("Спутник V") у подростков 12-17 лет. Пока идет отработка доз", - рассказала Намазова-Баранова газете.
Она добавила, что при клинических исследованиях "ЭпиВакКороны" можно будет использовать одну и ту же дозу для детей старшего подросткового возраста 15-17 (или 12-17) лет, что и для взрослых. Намазова-Баранова отметила, что в дальнейшем возможно включение в исследование и младшей подростковой группы.
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 19:15Распространение коронавируса
Врач рассказал об исследовании "Спутника V" для подростков
"Для вакцин с иным механизмом действия протокол КИ с участием детей должен быть иным. Он должен быть многоэтапным (на первом этапе в маленьких группах следует опробовать разные дозы, так как общая позиция для детей должна быть: "максимальный защитный эффект при минимальной дозе"). Так, собственно, и построен 2-этапный протокол КИ вакцины "Спутник V" с включением подростков 12-17 лет", - добавила специалист.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛейла Намазова-БарановаРоссийская академия наук
 
 
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