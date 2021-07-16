https://ria.ru/20210716/ukraina-1741606684.html
Украина ужесточит требования к въезжающим из России
Украина ужесточит требования к въезжающим из России - РИА Новости, 16.07.2021
Украина ужесточит требования к въезжающим из России
Украина намерена ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, в том числе из России и Белоруссии, из-за дельта-штамма коронавируса, заявил секретарь... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:09
2021-07-16T19:09
2021-07-16T19:57
алексей данилов
здоровье - общество
данилов
распространение коронавируса
россия
белоруссия
украина
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КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Украина намерена ужесточить требования для въезда граждан из пяти стран, в том числе из России и Белоруссии, из-за дельта-штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов."Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно где бушует (вариант COVID-19 дельта. — Прим. ред.), — это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС", — сказал он.По его словам, украинские власти будут требовать уменьшить количество приезжающих граждан. Данилов не исключил, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам. О каких конкретно шагах идет речь, он не уточнил.Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее обнаружили три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 (дельта) и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке. По предварительным данным, эта разновидность обладает повышенной заразностью.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что на долю дельты пришлось около 70 процентов всех штаммов, выявленных в России с начала лета.
https://ria.ru/20210712/voz-1740990815.html
https://ria.ru/20210715/lokdaun-1741368868.html
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алексей данилов, здоровье - общество, данилов, россия, белоруссия, украина
19:09 16.07.2021 (обновлено: 19:57 16.07.2021)
Украина ужесточит требования к въезжающим из России
Украина намерена ужесточить требования для въезда из России и еще четырех стран из-за коронавируса