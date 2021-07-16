12:22 16.07.2021 (обновлено: 16:06 16.07.2021)
Кандидат на пост главы МВД Украины хочет вернуть Крым и Донбасс
Кандидат на пост главы МВД Украины Монастырский намерен работать над "возвращением" Крыма и Донбасса
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Кандидат на должность министра внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что намерен сосредоточиться на укреплении внутренней безопасности в стране и работать над "возвращением" Крыма и Донбасса.
Во вторник глава украинского МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. В четверг его отставку утвердила Верховная рада Украины. Кандидатуру нового министра на рассмотрение парламента вносит премьер по согласованию с коалицией, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов.
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"Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже восьмой год продолжает сопротивляться агрессии РФ. Поэтому большую часть своей работы я намерен посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой. Уверяю вас, что я буду принимать активное участие в создании развития активной системы территориальной обороны и во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности Украины", - сказал Монастырский во время выступления в Раде.
Монастырский - юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.
В 2019-м его представили как эксперта команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы.
В этом же году прошел в парламент по списку партии "Слуга народа. В Раде возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. По данным СМИ, Монастырский активно участвует в законотворческой деятельности и является одним из депутатов, которые подали больше всего законопроектов.