https://ria.ru/20210716/ukraina-1741513314.html

Кандидат на пост главы МВД Украины хочет вернуть Крым и Донбасс

Кандидат на пост главы МВД Украины хочет вернуть Крым и Донбасс - РИА Новости, 16.07.2021

Кандидат на пост главы МВД Украины хочет вернуть Крым и Донбасс

Кандидат на должность министра внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что намерен сосредоточиться на укреплении внутренней безопасности в стране и... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:22

2021-07-16T12:22

2021-07-16T16:06

россия

хмельницкий (город)

донбасс

арсен аваков

верховная рада украины

владимир зеленский

республика крым

украина

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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Кандидат на должность министра внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что намерен сосредоточиться на укреплении внутренней безопасности в стране и работать над "возвращением" Крыма и Донбасса.Во вторник глава украинского МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. В четверг его отставку утвердила Верховная рада Украины. Кандидатуру нового министра на рассмотрение парламента вносит премьер по согласованию с коалицией, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов."Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже восьмой год продолжает сопротивляться агрессии РФ. Поэтому большую часть своей работы я намерен посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой. Уверяю вас, что я буду принимать активное участие в создании развития активной системы территориальной обороны и во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности Украины", - сказал Монастырский во время выступления в Раде.Монастырский - юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.В 2019-м его представили как эксперта команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы.В этом же году прошел в парламент по списку партии "Слуга народа. В Раде возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. По данным СМИ, Монастырский активно участвует в законотворческой деятельности и является одним из депутатов, которые подали больше всего законопроектов.

https://ria.ru/20210715/avakov-1741456718.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/avakov-1741402863.html

россия

хмельницкий (город)

донбасс

республика крым

украина

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россия, хмельницкий (город), донбасс, арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире