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Кандидат на пост главы МВД Украины хочет вернуть Крым и Донбасс
Кандидат на пост главы МВД Украины хочет вернуть Крым и Донбасс - РИА Новости, 16.07.2021
Кандидат на пост главы МВД Украины хочет вернуть Крым и Донбасс
Кандидат на должность министра внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что намерен сосредоточиться на укреплении внутренней безопасности в стране и... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:22
2021-07-16T16:06
россия
хмельницкий (город)
донбасс
арсен аваков
верховная рада украины
владимир зеленский
республика крым
украина
в мире
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Кандидат на должность министра внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что намерен сосредоточиться на укреплении внутренней безопасности в стране и работать над "возвращением" Крыма и Донбасса.Во вторник глава украинского МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. В четверг его отставку утвердила Верховная рада Украины. Кандидатуру нового министра на рассмотрение парламента вносит премьер по согласованию с коалицией, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов."Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже восьмой год продолжает сопротивляться агрессии РФ. Поэтому большую часть своей работы я намерен посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой. Уверяю вас, что я буду принимать активное участие в создании развития активной системы территориальной обороны и во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности Украины", - сказал Монастырский во время выступления в Раде.Монастырский - юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.В 2019-м его представили как эксперта команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы.В этом же году прошел в парламент по списку партии "Слуга народа. В Раде возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. По данным СМИ, Монастырский активно участвует в законотворческой деятельности и является одним из депутатов, которые подали больше всего законопроектов.
https://ria.ru/20210715/avakov-1741456718.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210715/avakov-1741402863.html
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хмельницкий (город)
донбасс
республика крым
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россия, хмельницкий (город), донбасс, арсен аваков, верховная рада украины, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире
12:22 16.07.2021 (обновлено: 16:06 16.07.2021)
 
Кандидат на пост главы МВД Украины хочет вернуть Крым и Донбасс

Кандидат на пост главы МВД Украины Монастырский намерен работать над "возвращением" Крыма и Донбасса

© Фото : Слуга народуДенис Монастырский
Денис Монастырский - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Слуга народу
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Кандидат на должность министра внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что намерен сосредоточиться на укреплении внутренней безопасности в стране и работать над "возвращением" Крыма и Донбасса.
Во вторник глава украинского МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. В четверг его отставку утвердила Верховная рада Украины. Кандидатуру нового министра на рассмотрение парламента вносит премьер по согласованию с коалицией, это решение должны поддержать не менее 226 депутатов.
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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"Я ответственно понимаю, что сегодня я могу быть назначен министром, ответственным за внутреннюю безопасность страны, которая уже восьмой год продолжает сопротивляться агрессии РФ. Поэтому большую часть своей работы я намерен посвятить укреплению внутренней стойкости и обороны нашей страны в тесном сотрудничестве с министерством обороны, Генштабом и украинской разведкой. Уверяю вас, что я буду принимать активное участие в создании развития активной системы территориальной обороны и во всех мероприятиях, которые будут способствовать возобновлению территориальной целостности Украины", - сказал Монастырский во время выступления в Раде.
Монастырский - юрист и эксперт по реформированию судебной и правоохранительной систем. Родился 12 июня 1980 в Хмельницком. Окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права. Учился в институте государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины. Кандидат юридических наук. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.
В 2019-м его представили как эксперта команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы.
В этом же году прошел в парламент по списку партии "Слуга народа. В Раде возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. По данным СМИ, Монастырский активно участвует в законотворческой деятельности и является одним из депутатов, которые подали больше всего законопроектов.
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 16:01В мире
Авакова предложили заменить депутатом от "Слуги народа"
 
РоссияХмельницкий (город)ДонбассАрсен АваковВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
 
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