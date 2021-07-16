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В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 16.07.2021
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:43
2021-07-16T10:52
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В четверг в ДНР сообщили также о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике 30 мин калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов.
https://ria.ru/20210715/donbass-1741326449.html
https://ria.ru/20210715/minirovanie-1741422567.html
донбасс
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
10:43 16.07.2021 (обновлено: 10:52 16.07.2021)
 
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков

Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили также о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 30 мин калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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