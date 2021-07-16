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Жительница Ростовской области спустя 30 лет созналась в убийстве сожителя
Жительница Ростовской области спустя 30 лет созналась в убийстве сожителя - РИА Новости, 16.07.2021
Жительница Ростовской области спустя 30 лет созналась в убийстве сожителя
Следователи возобновили предварительное следствие по уголовному делу 30-летней давности после того, как жительница Ростовской области созналась в убийстве... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:48
2021-07-16T16:48
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости. Следователи возобновили предварительное следствие по уголовному делу 30-летней давности после того, как жительница Ростовской области созналась в убийстве сожителя, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Шолоховским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ростовской области возобновлено предварительное следствие по делу об убийстве мужчины, совершенном в 1991 году (статья 103 УК РСФСР)", - сказал он.Основанием для этого послужила явка с повинной 60-летней жительницы Шолоховского района, которая сообщила правоохранителям о причастности к убийству своего сожителя в 1991 году. Женщина пояснила, что в декабре 1991 года во время ссоры с мужчиной "нанесла ему не менее четырех ударов деревянной скалкой по голове, от которых он скончался на месте".После этого она на санках перевезла его тело в подвал соседнего дома и спрятала. Тело обнаружили в мае 1992 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело. Следователям женщина сообщила, что у нее было алиби."В настоящее время по делу проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз", - отметил представитель СУСК.
https://ria.ru/20210531/sud-1735013282.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия
16:48 16.07.2021
 
Жительница Ростовской области спустя 30 лет созналась в убийстве сожителя

Жительница Ростовской области созналась следователям, что в 1991 году убила сожителя скалкой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости. Следователи возобновили предварительное следствие по уголовному делу 30-летней давности после того, как жительница Ростовской области созналась в убийстве сожителя, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
"Шолоховским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ростовской области возобновлено предварительное следствие по делу об убийстве мужчины, совершенном в 1991 году (статья 103 УК РСФСР)", - сказал он.
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Основанием для этого послужила явка с повинной 60-летней жительницы Шолоховского района, которая сообщила правоохранителям о причастности к убийству своего сожителя в 1991 году. Женщина пояснила, что в декабре 1991 года во время ссоры с мужчиной "нанесла ему не менее четырех ударов деревянной скалкой по голове, от которых он скончался на месте".
После этого она на санках перевезла его тело в подвал соседнего дома и спрятала. Тело обнаружили в мае 1992 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело. Следователям женщина сообщила, что у нее было алиби.
"В настоящее время по делу проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз", - отметил представитель СУСК.
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