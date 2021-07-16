https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741577216.html

Жительница Ростовской области спустя 30 лет созналась в убийстве сожителя

Жительница Ростовской области спустя 30 лет созналась в убийстве сожителя - РИА Новости, 16.07.2021

Жительница Ростовской области спустя 30 лет созналась в убийстве сожителя

Следователи возобновили предварительное следствие по уголовному делу 30-летней давности после того, как жительница Ростовской области созналась в убийстве... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:48

2021-07-16T16:48

2021-07-16T16:48

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл – РИА Новости. Следователи возобновили предварительное следствие по уголовному делу 30-летней давности после того, как жительница Ростовской области созналась в убийстве сожителя, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону."Шолоховским межрайонным следственным отделом СУСК России по Ростовской области возобновлено предварительное следствие по делу об убийстве мужчины, совершенном в 1991 году (статья 103 УК РСФСР)", - сказал он.Основанием для этого послужила явка с повинной 60-летней жительницы Шолоховского района, которая сообщила правоохранителям о причастности к убийству своего сожителя в 1991 году. Женщина пояснила, что в декабре 1991 года во время ссоры с мужчиной "нанесла ему не менее четырех ударов деревянной скалкой по голове, от которых он скончался на месте".После этого она на санках перевезла его тело в подвал соседнего дома и спрятала. Тело обнаружили в мае 1992 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело. Следователям женщина сообщила, что у нее было алиби."В настоящее время по делу проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение необходимых судебных экспертиз", - отметил представитель СУСК.

https://ria.ru/20210531/sud-1735013282.html

https://ria.ru/20210415/ubiystvo-1728409647.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия