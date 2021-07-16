https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741492197.html
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Турции летом
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Турции летом - РИА Новости, 16.07.2021
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Турции летом
Названа средняя стоимость авиабилета в Турцию для самостоятельных туристов, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:09
2021-07-16T11:09
2021-07-16T11:09
туризм
отдых в россии 2021 летом
туризм
анталья (провинция)
аланья (город)
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Названа средняя стоимость авиабилета в Турцию для самостоятельных туристов, сообщает OneTwoTrip. Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что после снятия ограничений и увеличения рейсов на курорты в конце июня, путешествовать в соседнюю страну стало дешевле.Средняя стоимость авиабилетов в оба конца, приобретенных с 5 по 11 июля, на 21 процент ниже купленных на неделе с 22 по 27 июня: 21,7 против 27,5 тысячи рублей.Кроме того, эксперты онлайн-сервиса определили турецкие курорты, где можно наиболее бюджетно отдохнуть в период с 15 июля по 31 августа. Они учитывали стоимость перелета на двоих из Москвы и обратно, а также неделю проживания в четырехзвездочных отелях.Наиболее бюджетным является отдых в Анталье, Аланье и на Принцевых островах в Стамбуле. Здесь можно провести семь ночей вдвоем, потратив до 60 тысяч рублей.Условия въезда в Турцию просты. Переболевшие и вакцинированные туристы по прилете должны предъявить соответствующие справки. Остальным максимум за три дня до вылета нужно сдать ПЦР-тест. Всем путешественникам перед отправлением необходимо заполнить электронную форму.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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отдых в россии 2021 летом, туризм, анталья (провинция), аланья (город), новости - туризм, турция, стамбул
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Названа средняя стоимость авиабилета в Турцию для самостоятельных туристов, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований и выяснили, что после снятия ограничений и увеличения рейсов на курорты в конце июня, путешествовать в соседнюю страну стало дешевле.
Средняя стоимость авиабилетов в оба конца, приобретенных с 5 по 11 июля, на 21 процент ниже купленных на неделе с 22 по 27 июня: 21,7 против 27,5 тысячи рублей.
Кроме того, эксперты онлайн-сервиса определили турецкие курорты, где можно наиболее бюджетно отдохнуть в период с 15 июля по 31 августа. Они учитывали стоимость перелета на двоих из Москвы и обратно, а также неделю проживания в четырехзвездочных отелях.
Наиболее бюджетным является отдых в Анталье, Аланье и на Принцевых островах в Стамбуле. Здесь можно провести семь ночей вдвоем, потратив до 60 тысяч рублей.
Условия въезда в Турцию просты. Переболевшие и вакцинированные туристы по прилете должны предъявить соответствующие справки. Остальным максимум за три дня до вылета нужно сдать ПЦР-тест. Всем путешественникам перед отправлением необходимо заполнить электронную форму.