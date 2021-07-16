https://ria.ru/20210716/tsvps-1741623180.html

Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии

Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии - РИА Новости, 16.07.2021

Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии

Боевики готовят инсценировку "химической атаки" в Идлибской зоне деэскалации, предположительно, 17 июля, в день инаугурации президента Сирии, сообщил... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T22:20

2021-07-16T22:20

2021-07-16T22:27

война в сирии

белые каски

хан-шейхун

сирия

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Боевики готовят инсценировку "химической атаки" в Идлибской зоне деэскалации, предположительно, 17 июля, в день инаугурации президента Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."Террористы планируют осуществить инсценировку "химической атаки" на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун с привлечением псевдогуманитарной организации "Белые каски" и местных медиаресурсов к постановочным съемкам для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - сказал Кулить на брифинге.Уточняется, что, возможно, провокация пройдет 17 июля, в день инаугурации президента Сирии.

https://ria.ru/20210711/siriya-1740771353.html

хан-шейхун

сирия

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белые каски, хан-шейхун, сирия, в мире