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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210716/tsvps-1741623180.html
Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии
Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии - РИА Новости, 16.07.2021
Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии
Боевики готовят инсценировку "химической атаки" в Идлибской зоне деэскалации, предположительно, 17 июля, в день инаугурации президента Сирии, сообщил... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T22:20
2021-07-16T22:27
война в сирии
белые каски
хан-шейхун
сирия
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Боевики готовят инсценировку "химической атаки" в Идлибской зоне деэскалации, предположительно, 17 июля, в день инаугурации президента Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."Террористы планируют осуществить инсценировку "химической атаки" на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун с привлечением псевдогуманитарной организации "Белые каски" и местных медиаресурсов к постановочным съемкам для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - сказал Кулить на брифинге.Уточняется, что, возможно, провокация пройдет 17 июля, в день инаугурации президента Сирии.
https://ria.ru/20210711/siriya-1740771353.html
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белые каски, хан-шейхун, сирия, в мире
22:20 16.07.2021 (обновлено: 22:27 16.07.2021)
 
Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии

Минобороны сообщило о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе 17 июля

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Боевики готовят инсценировку "химической атаки" в Идлибской зоне деэскалации, предположительно, 17 июля, в день инаугурации президента Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить.
"Террористы планируют осуществить инсценировку "химической атаки" на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун с привлечением псевдогуманитарной организации "Белые каски" и местных медиаресурсов к постановочным съемкам для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - сказал Кулить на брифинге.
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Война в СирииБелые каскиХан-ШейхунСирияВ мире
 
 
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