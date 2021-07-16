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Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии
Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии - РИА Новости, 16.07.2021
Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии
Боевики готовят инсценировку "химической атаки" в Идлибской зоне деэскалации, предположительно, 17 июля, в день инаугурации президента Сирии, сообщил... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T22:20
2021-07-16T22:20
2021-07-16T22:27
война в сирии
белые каски
хан-шейхун
сирия
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Боевики готовят инсценировку "химической атаки" в Идлибской зоне деэскалации, предположительно, 17 июля, в день инаугурации президента Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить."Террористы планируют осуществить инсценировку "химической атаки" на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун с привлечением псевдогуманитарной организации "Белые каски" и местных медиаресурсов к постановочным съемкам для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", - сказал Кулить на брифинге.Уточняется, что, возможно, провокация пройдет 17 июля, в день инаугурации президента Сирии.
https://ria.ru/20210711/siriya-1740771353.html
хан-шейхун
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белые каски, хан-шейхун, сирия, в мире
22:20 16.07.2021 (обновлено: 22:27 16.07.2021)
Минобороны сообщило о подготовке боевиками "химатаки" в Сирии
Минобороны сообщило о подготовке боевиками инсценировки "химатаки" в Идлибе 17 июля