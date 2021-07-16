https://ria.ru/20210716/tseny-1741592664.html

ФАС зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт"

ФАС зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт" - РИА Новости, 16.07.2021

ФАС зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт", которых хватает на вакцинацию от... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:58

2021-07-16T17:58

2021-07-16T18:14

вакцина "спутник лайт"

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт", которых хватает на вакцинацию от коронавируса 50 человек, следует из сообщения ведомства."Сегодня установлены цены на упаковки вакцины "Спутник Лайт" 50 доз и "Спутник V" 100 доз, которые составят 17 118 рублей и 43 340 рублей соответственно", - говорится в сообщении.Под дозами тут понимается один компонент. Установленная ранее предельная отпускная цена двухкомпонентной вакцины "Спутник V" составляет 866,81 рубля за комплект (без учета НДС), однокомпонентной "Спутник Лайт" - 342,36 рубля. Таким образом, цена упаковок равна цене 50 комплектов.

https://ria.ru/20210716/superantitelo-1741565774.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)