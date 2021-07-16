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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/tseny-1741592664.html
ФАС зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт"
ФАС зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт" - РИА Новости, 16.07.2021
ФАС зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт", которых хватает на вакцинацию от... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:58
2021-07-16T18:14
вакцина "спутник лайт"
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт", которых хватает на вакцинацию от коронавируса 50 человек, следует из сообщения ведомства."Сегодня установлены цены на упаковки вакцины "Спутник Лайт" 50 доз и "Спутник V" 100 доз, которые составят 17 118 рублей и 43 340 рублей соответственно", - говорится в сообщении.Под дозами тут понимается один компонент. Установленная ранее предельная отпускная цена двухкомпонентной вакцины "Спутник V" составляет 866,81 рубля за комплект (без учета НДС), однокомпонентной "Спутник Лайт" - 342,36 рубля. Таким образом, цена упаковок равна цене 50 комплектов.
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
17:58 16.07.2021 (обновлено: 18:14 16.07.2021)
 
ФАС зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт"

ФАС зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт" объемом 50 и 100 доз

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт"
Российский препарат от коронавирусной инфекции Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зарегистрировала цены на новые упаковки "Спутник V" и "Спутник Лайт", которых хватает на вакцинацию от коронавируса 50 человек, следует из сообщения ведомства.
"Сегодня установлены цены на упаковки вакцины "Спутник Лайт" 50 доз и "Спутник V" 100 доз, которые составят 17 118 рублей и 43 340 рублей соответственно", - говорится в сообщении.
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Под дозами тут понимается один компонент. Установленная ранее предельная отпускная цена двухкомпонентной вакцины "Спутник V" составляет 866,81 рубля за комплект (без учета НДС), однокомпонентной "Спутник Лайт" - 342,36 рубля. Таким образом, цена упаковок равна цене 50 комплектов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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