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ЕР предложит меры по сдерживанию цен на продукты "борщевого набора"
ЕР предложит меры по сдерживанию цен на продукты "борщевого набора" - РИА Новости, 16.07.2021
ЕР предложит меры по сдерживанию цен на продукты "борщевого набора"
Партия "Единая Россия" в понедельник обсудит меры по снижению стоимости на продукты "борщевого набора": морковь, лук, картофель, свекла, капуста — примерно... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:29
2021-07-16T15:57
россия
госдума рф
единая россия
алексей гордеев
экономика
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" в понедельник обсудит меры по снижению стоимости на продукты "борщевого набора": морковь, лук, картофель, свекла, капуста — примерно каждое второе обращение граждан касается крайне высоких цен, говорится в сообщении пресс-службы партии."В понедельник 19 июля на площадке партии пройдет совещание с руководством правительства и главами регионов, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора (морковь, лук, картофель, свекла, капуста)", — говорится в сообщении.Уточняется, что для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа, которую возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.По его словам, "Единая Россия" до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту Российской Федерации."Прошу оперативно, в течение двух суток, подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся", — сказал Турчак.В свою очередь, Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями."Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим", — сказал он.
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Путин объяснил рост цен на продукты
По словам президента, это международная тенденция, мировые индексы на еду находятся на самой высокой планке за последние десять лет. "У нас самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году. Больше всего вырос сахар — 41% и подсолнечное масло", — сказал глава государства, напомнив, что правительство приняло ряд решений по сдерживанию цен.
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россия, госдума рф, единая россия, алексей гордеев, экономика
11:29 16.07.2021 (обновлено: 15:57 16.07.2021)
 
ЕР предложит меры по сдерживанию цен на продукты "борщевого набора"

"Единая Россия" соберет рабочую группу для координации сдерживания цен на "борщевой набор"

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПокупатели в торговом зале магазина
Покупатели в торговом зале магазина - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Партия "Единая Россия" в понедельник обсудит меры по снижению стоимости на продукты "борщевого набора": морковь, лук, картофель, свекла, капуста — примерно каждое второе обращение граждан касается крайне высоких цен, говорится в сообщении пресс-службы партии.
"В понедельник 19 июля на площадке партии пройдет совещание с руководством правительства и главами регионов, на котором озвучат конкретные меры по снижению стоимости так называемого борщевого набора (морковь, лук, картофель, свекла, капуста)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что для координации работы по урегулированию цен будет сформирована рабочая группа, которую возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Участие в совещании также примут представители торговых сетей, депутаты всех уровней, сенаторы и эксперты.

"В регионах идет обсуждение народной программы партии. И буквально через одно идут обращения по крайне высоким ценам на самые основные продукты. Эта тема также звучала в ходе прямой линии с президентом. Об этом говорят люди на встречах с кандидатами, пишут в СМИ и интернете. Эта проблема касается каждого. Ее нельзя объяснить экономическими причинами, погодными условиями или пандемией", — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, "Единая Россия" до конца недели завершит мониторинг и анализ ситуации по каждому субъекту Российской Федерации.
"Прошу оперативно, в течение двух суток, подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами. Одними федеральными мерами мы, безусловно, не ограничимся", — сказал Турчак.
В свою очередь, Гордеев отметил, что решения по снижению цен будут проработаны с сельхозпроизводителями.
"Мы провели ряд исследований и попросили проработать вопрос с фермерами, у которых большой объем производства этих овощей. К понедельнику предложения подготовим и обсудим", — сказал он.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 03:06
Россиян предупредили о возможном повышении цен на незаменимые продукты
 
РоссияГосдума РФЕдиная РоссияАлексей ГордеевЭкономика
 
 
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