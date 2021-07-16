https://ria.ru/20210716/traur-1741587136.html
Бельгия объявила 20 июля днем траура по жертвам наводнений
Бельгия объявила 20 июля днем траура по жертвам наводнений - РИА Новости, 16.07.2021
Бельгия объявила 20 июля днем траура по жертвам наводнений
Бельгия объявила 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв в результате беспрецедентных наводнений, сообщил премьер-министр королевства... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:32
2021-07-16T17:32
2021-07-16T17:32
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БРЮССЕЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Бельгия объявила 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв в результате беспрецедентных наводнений, сообщил премьер-министр королевства Александр де Кроо.В результате наводнений в Бельгии, по последним данным, погибли 23 человека, по меньшей мере пять числятся пропавшими без вести. Более 40 тысяч домов остались без электричества, в пострадавших провинциях власти не рекомендуют использовать водопроводную воду. Правительство задействовало механизм гражданской защиты Евросоюза, помощь Бельгии уже оказывают Франция, Австрия и Италия."Вторник 20 июля станет днем национального траура. Это момент, чтобы вспомнить о больших человеческих жертвах, а также приветствовать солидарность и чувство единства среди населения", - написал Де Кроо в Twitter.Также власти Бельгии приняли решение ограничить праздничные мероприятия в национальный день 21 июля.
https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741528943.html
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евросоюз, франция, бельгия, италия, в мире
Бельгия объявила 20 июля днем траура по жертвам наводнений
Премьер Бельгии де Кроо объявил 20 июля днем национального траура по жертвам наводнений