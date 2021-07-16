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Меркель заявила о реакции ЕС в случае нарушения Россией транзита газа
Меркель заявила о реакции ЕС в случае нарушения Россией транзита газа - РИА Новости, 16.07.2021
Меркель заявила о реакции ЕС в случае нарушения Россией транзита газа
В случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину против РФ могут быть задействованы "многие инструменты" со стороны ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:44
2021-07-16T01:44
россия
евросоюз
ангела меркель
джо байден
германия
украина
в мире
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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. В случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину против РФ могут быть задействованы "многие инструменты" со стороны ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне."У нас есть много инструментов, они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить (в случае нарушения транзита - ред). Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма. Но я не хочу здесь заниматься спекуляциями, хочу только сказать, что мы все, включая наши профильные ведомства, говорим о том, какие возможности для реакции мы имеем. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет", - заявила Меркель, мероприятие транслировалось на сайте правительства Германии.
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россия, евросоюз, ангела меркель, джо байден, германия, украина, в мире
01:44 16.07.2021
 
Меркель заявила о реакции ЕС в случае нарушения Россией транзита газа

Канцлер Меркель заявила, что ЕС отреагирует в случае нарушений Россией транзита газа через Украину

© AP Photo / Susan WalshКанцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. В случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину против РФ могут быть задействованы "многие инструменты" со стороны ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
"У нас есть много инструментов, они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить (в случае нарушения транзита - ред). Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма. Но я не хочу здесь заниматься спекуляциями, хочу только сказать, что мы все, включая наши профильные ведомства, говорим о том, какие возможности для реакции мы имеем. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет", - заявила Меркель, мероприятие транслировалось на сайте правительства Германии.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
01:28
Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не замещает украинский транзит
 
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