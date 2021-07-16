https://ria.ru/20210716/tranzit-1741467275.html
Меркель заявила о реакции ЕС в случае нарушения Россией транзита газа
Меркель заявила о реакции ЕС в случае нарушения Россией транзита газа - РИА Новости, 16.07.2021
Меркель заявила о реакции ЕС в случае нарушения Россией транзита газа
В случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину против РФ могут быть задействованы "многие инструменты" со стороны ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:44
2021-07-16T01:44
2021-07-16T01:44
россия
евросоюз
ангела меркель
джо байден
германия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741466342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_44c49173ee5b3f74b6eda83dc0bc1f8f.jpg
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. В случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину против РФ могут быть задействованы "многие инструменты" со стороны ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне."У нас есть много инструментов, они лежат существенным образом не на немецкой стороне, а на европейской, которые можно применить (в случае нарушения транзита - ред). Это всегда демонстрировалось и в связи с санкциями, и Минском, и с аннексией Крыма. Но я не хочу здесь заниматься спекуляциями, хочу только сказать, что мы все, включая наши профильные ведомства, говорим о том, какие возможности для реакции мы имеем. Мы находимся в диалоге с нашими европейскими друзьями, однако это будет отрегулировано в решающий момент, я надеюсь, что до него не дойдет", - заявила Меркель, мероприятие транслировалось на сайте правительства Германии.
https://ria.ru/20210716/tranzit-1741465951.html
россия
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741466342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c539ecdc39f06f6c8651feb35bcc98e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, ангела меркель, джо байден, германия, украина, в мире
Меркель заявила о реакции ЕС в случае нарушения Россией транзита газа
Канцлер Меркель заявила, что ЕС отреагирует в случае нарушений Россией транзита газа через Украину