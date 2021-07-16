Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не замещает украинский транзит
Канцлер Меркель: "Северный поток — 2" является проектом, не замещающим украинский транзит
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, "Северный поток 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
"Хочу сказать четко: в нашем понимание было и есть, и остается, что Украина остается транзитной страной для природного газа, что у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером. Это значит, что для меня "Северный поток 2" является дополнительным проектом, а не проектом, замещающим транзит газа через Украину", - заявила Меркель, мероприятие транслируется на сайте правительства Германии.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.