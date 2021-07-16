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Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не замещает украинский транзит
Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не замещает украинский транзит - РИА Новости, 16.07.2021
Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не замещает украинский транзит
Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, "Северный поток 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит, заявила... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:28
2021-07-16T01:28
северный поток — 2
ангела меркель
джо байден
сша
украина
в мире
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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, "Северный поток 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне."Хочу сказать четко: в нашем понимание было и есть, и остается, что Украина остается транзитной страной для природного газа, что у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером. Это значит, что для меня "Северный поток 2" является дополнительным проектом, а не проектом, замещающим транзит газа через Украину", - заявила Меркель, мероприятие транслируется на сайте правительства Германии."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210716/gazoprovod-1741464514.html
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северный поток — 2, ангела меркель, джо байден, сша, украина, в мире
01:28 16.07.2021
 
Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не замещает украинский транзит

Канцлер Меркель: "Северный поток — 2" является проектом, не замещающим украинский транзит

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, "Северный поток 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.
"Хочу сказать четко: в нашем понимание было и есть, и остается, что Украина остается транзитной страной для природного газа, что у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером. Это значит, что для меня "Северный поток 2" является дополнительным проектом, а не проектом, замещающим транзит газа через Украину", - заявила Меркель, мероприятие транслируется на сайте правительства Германии.
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
00:56
Байден и Меркель высказались по "Северному потоку — 2"
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
 
Северный поток — 2Ангела МеркельДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
 
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