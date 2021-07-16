https://ria.ru/20210716/tranzit-1741465951.html

Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не замещает украинский транзит

Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не замещает украинский транзит - РИА Новости, 16.07.2021

Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не замещает украинский транзит

Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, "Северный поток 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит, заявила... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:28

2021-07-16T01:28

2021-07-16T01:28

северный поток — 2

ангела меркель

джо байден

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg

БЕРЛИН, 16 июл - РИА Новости. Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, "Северный поток 2" является дополнительным проектом, не замещает украинский транзит, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне."Хочу сказать четко: в нашем понимание было и есть, и остается, что Украина остается транзитной страной для природного газа, что у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером. Это значит, что для меня "Северный поток 2" является дополнительным проектом, а не проектом, замещающим транзит газа через Украину", - заявила Меркель, мероприятие транслируется на сайте правительства Германии."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210716/gazoprovod-1741464514.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, ангела меркель, джо байден, сша, украина, в мире