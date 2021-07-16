https://ria.ru/20210716/transport-1741485445.html

Мишустин поручил проработать контракты на закупку транспорта для регионов

Мишустин поручил проработать контракты на закупку транспорта для регионов - РИА Новости, 16.07.2021

Мишустин поручил проработать контракты на закупку транспорта для регионов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минпромторгу до 20 августа проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов сроком 3-5 лет на... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:09

2021-07-16T10:09

2021-07-16T10:09

россия

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

екатеринбург

экономика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минпромторгу до 20 августа проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов сроком 3-5 лет на закупку подвижного состава городского пассажирского транспорта для регионов, сообщает пресс-служба кабмина.Вопрос перехода на экологичные виды транспорта – трамваи, троллейбусы, электробусы - обсуждался недавно на встрече Мишустина с представителями российского и зарубежного бизнеса, которая состоялась в Екатеринбурге, напомнили в правительстве."Михаил Мишустин сообщил, что реализация программ, которые направлены на поддержку производства транспорта, будет продолжена. По итогам встречи он поручил Минтрансу и Минпромторгу совместно с региональными властями и бизнесом проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов (3–5 лет) на закупку подвижного состава городского пассажирского транспорта, скоординированных с региональными программами развития", - говорится в сообщении кабмина.Согласно поручению, ведомства должны сделать это до 20 августа.

https://ria.ru/20210713/transport-1741113082.html

https://ria.ru/20210619/transport-1737693400.html

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россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), екатеринбург, экономика