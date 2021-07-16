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Мишустин поручил проработать контракты на закупку транспорта для регионов
Мишустин поручил проработать контракты на закупку транспорта для регионов - РИА Новости, 16.07.2021
Мишустин поручил проработать контракты на закупку транспорта для регионов
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минпромторгу до 20 августа проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов сроком 3-5 лет на... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:09
2021-07-16T10:09
россия
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
екатеринбург
экономика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минпромторгу до 20 августа проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов сроком 3-5 лет на закупку подвижного состава городского пассажирского транспорта для регионов, сообщает пресс-служба кабмина.Вопрос перехода на экологичные виды транспорта – трамваи, троллейбусы, электробусы - обсуждался недавно на встрече Мишустина с представителями российского и зарубежного бизнеса, которая состоялась в Екатеринбурге, напомнили в правительстве."Михаил Мишустин сообщил, что реализация программ, которые направлены на поддержку производства транспорта, будет продолжена. По итогам встречи он поручил Минтрансу и Минпромторгу совместно с региональными властями и бизнесом проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов (3–5 лет) на закупку подвижного состава городского пассажирского транспорта, скоординированных с региональными программами развития", - говорится в сообщении кабмина.Согласно поручению, ведомства должны сделать это до 20 августа.
https://ria.ru/20210713/transport-1741113082.html
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россия, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), екатеринбург, экономика
10:09 16.07.2021
 
Мишустин поручил проработать контракты на закупку транспорта для регионов

Премьер Мишустин поручил до 20 августа проработать долгосрочные контракты на закупку транспорта

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
Михаил Мишустин проводит заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу и Минпромторгу до 20 августа проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов сроком 3-5 лет на закупку подвижного состава городского пассажирского транспорта для регионов, сообщает пресс-служба кабмина.
Вопрос перехода на экологичные виды транспорта – трамваи, троллейбусы, электробусы - обсуждался недавно на встрече Мишустина с представителями российского и зарубежного бизнеса, которая состоялась в Екатеринбурге, напомнили в правительстве.
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"Михаил Мишустин сообщил, что реализация программ, которые направлены на поддержку производства транспорта, будет продолжена. По итогам встречи он поручил Минтрансу и Минпромторгу совместно с региональными властями и бизнесом проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов (3–5 лет) на закупку подвижного состава городского пассажирского транспорта, скоординированных с региональными программами развития", - говорится в сообщении кабмина.
Согласно поручению, ведомства должны сделать это до 20 августа.
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РоссияМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ЕкатеринбургЭкономика
 
 
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