https://ria.ru/20210716/tomsk-1741619578.html
Вертолет с пассажирами самолета Ан-28 прибыл в Томск
Вертолет с пассажирами самолета Ан-28 прибыл в Томск - РИА Новости, 16.07.2021
Вертолет с пассажирами самолета Ан-28 прибыл в Томск
Вертолет Ми-8 с людьми из совершившего жесткую посадку самолета Ан-28 прибыл в Томск, посадка прошла у села Корнилово, сообщил журналистам представитель ГУМЧС... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:12
2021-07-16T19:12
2021-07-16T21:15
жесткая посадка ан-28 в томской области
томская областная клиническая больница
ан-28
ми-8
томск
бакчарский район
кедровый
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Вертолет Ми-8 с людьми из совершившего жесткую посадку самолета Ан-28 прибыл в Томск, посадка прошла у села Корнилово, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону."В 22.00 (18.00 мск) вертолет приземлился на площадку у села Корнилово", - сообщил он.Ранее сообщалось, что на борту вертолета находятся 12 человек, которые летели на Ан-28. Еще шесть человек, в том числе трое детей, едут в Томск на микроавтобусе.В свою очередь в областной администрации журналистам сообщили, что прибывших доставят для осмотра в Томскую областную клиническую больницу. При выходе из вертолета один из членов экипажа хромал.В пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жесткую посадку. По данным ГУМЧС, в 13.00 мск поступило сообщение о том, что у самолета над Бакчарским районом сработал аварийный маяк. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все пассажиры и члены экипажа живы, тяжелых травм у них нет – в основном ушибы и ссадины.
https://ria.ru/20210716/samolet-1741576228.html
https://ria.ru/20210716/proverka-1741578195.html
томск
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Прибытие в Томск пассажиров и пилотов с места аварийной посадки Ан-28
Людей с жестко севшего в Томской области Ан-28 доставили вертолетом к областной столице. Часть везут автобусом.
2021-07-16T19:12
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жесткая посадка ан-28 в томской области, томская областная клиническая больница , ан-28, ми-8, томск, бакчарский район, кедровый, происшествия
19:12 16.07.2021 (обновлено: 21:15 16.07.2021)
Вертолет с пассажирами самолета Ан-28 прибыл в Томск
Вертолет Ми-8 с пассажирами совершившего жесткую посадку самолета Ан-28 прибыл в Томск