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Россия в ООН заявила о недопустимости содействия врачей террористам
Россия в ООН заявила о недопустимости содействия врачей террористам - РИА Новости, 16.07.2021
Россия в ООН заявила о недопустимости содействия врачей террористам
Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил о недопустимости оказания медицинскими и гуманитарными организациями даже косвенного содействия террористам. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T20:58
2021-07-16T20:58
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил о недопустимости оказания медицинскими и гуманитарными организациями даже косвенного содействия террористам.По его словам, важность бесперебойных поставок гуманитарной помощи в зонах вооруженных конфликтов ни в коей мере не подвергается сомнению."При этом декларируемая задача создания условий для работы гуманитарных организаций и медицинского персонала сама по себе не должна использоваться как основание для неисполнения государствами обязательств по противодействию терроризму", - сказал Кузьмин на заседании СБ ООН.По его словам, "недопустимо, чтобы медицинские и гуманитарные организации прямо или косвенно содействовали террористам, подрывая международные антитеррористические усилия".Как заявил дипломат, особую озабоченность вызывает гуманитарная ситуация на территориях, контролируемых террористами и их пособниками. Задача по защите гумперсонала на таких территориях существенно осложняется, добавил он.По словам Кузьмина, как правило, боевики демонстративно пренебрегают нормами международного гуманитарного права и вообще любыми принципами и правилами человеческого поведения. "Подавить проявления терроризма можно только совместными усилиями. А для этого необходимо отказаться от двойных стандартов, перестать политически и терминологически обелять лиц, исповедующих догматы экстремизма и терроризма", - заключил зампостпреда.
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россия, совет безопасности оон, оон, в мире
20:58 16.07.2021
 
Россия в ООН заявила о недопустимости содействия врачей террористам

Зампостпред России при ООН Кузьмин: содействие врачей террористам недопустимо

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ООН, 16 июл – РИА Новости. Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил о недопустимости оказания медицинскими и гуманитарными организациями даже косвенного содействия террористам.
По его словам, важность бесперебойных поставок гуманитарной помощи в зонах вооруженных конфликтов ни в коей мере не подвергается сомнению.
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"При этом декларируемая задача создания условий для работы гуманитарных организаций и медицинского персонала сама по себе не должна использоваться как основание для неисполнения государствами обязательств по противодействию терроризму", - сказал Кузьмин на заседании СБ ООН.
По его словам, "недопустимо, чтобы медицинские и гуманитарные организации прямо или косвенно содействовали террористам, подрывая международные антитеррористические усилия".
Как заявил дипломат, особую озабоченность вызывает гуманитарная ситуация на территориях, контролируемых террористами и их пособниками. Задача по защите гумперсонала на таких территориях существенно осложняется, добавил он.
По словам Кузьмина, как правило, боевики демонстративно пренебрегают нормами международного гуманитарного права и вообще любыми принципами и правилами человеческого поведения. "Подавить проявления терроризма можно только совместными усилиями. А для этого необходимо отказаться от двойных стандартов, перестать политически и терминологически обелять лиц, исповедующих догматы экстремизма и терроризма", - заключил зампостпреда.
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