21:28 16.07.2021 (обновлено: 02:24 17.07.2021)
Мурашко дал совет тем, у кого после вакцинации держится температура
Глава Минздрава Мурашко посоветовал вызвать врача, если температура после прививки держится сутки
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Если после вакцинации температура держится более 24-36 часов, необходимо обратиться к врачу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
При этом он отметил, что ситуация зависит и от того, насколько поднялась температура тела.
"В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Как сообщил глава ведомства, каждую неделю в стране наблюдается прирост по вакцинации.
"Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до одного миллиона человек в сутки", — добавил он.
Россияне могут сделать прививку от коронавируса тремя отечественными препаратами: "Спутником V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКороной" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВаком" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.
После вакцинации "Спутником V" в некоторых случаях повышается температура тела, появляется озноб, слабость, ломота в мышцах и суставах. Это зависит от организма конкретного человека и его иммунной системы. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у 85% привитых никаких побочных эффектов не возникает. Температура может повышаться и после укола "КовиВаком" или "ЭпиВакКороной".
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