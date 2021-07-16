https://ria.ru/20210716/temperatura-1741620236.html

Мурашко дал совет тем, у кого после вакцинации держится температура

Мурашко дал совет тем, у кого после вакцинации держится температура - РИА Новости, 17.07.2021

Мурашко дал совет тем, у кого после вакцинации держится температура

Если после вакцинации температура держится более 24-36 часов, необходимо обратиться к врачу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-16T21:28

2021-07-16T21:28

2021-07-17T02:24

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Если после вакцинации температура держится более 24-36 часов, необходимо обратиться к врачу, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.При этом он отметил, что ситуация зависит и от того, насколько поднялась температура тела."В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален", — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Как сообщил глава ведомства, каждую неделю в стране наблюдается прирост по вакцинации.Россияне могут сделать прививку от коронавируса тремя отечественными препаратами: "Спутником V" (НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи), "ЭпиВакКороной" (центра "Вектор" Роспотребнадзора) и "КовиВаком" (Центра имени Чумакова РАН). Также существует "Спутник Лайт" — однокомпонентная версия "Спутника", которую рекомендуют для ревакцинации.После вакцинации "Спутником V" в некоторых случаях повышается температура тела, появляется озноб, слабость, ломота в мышцах и суставах. Это зависит от организма конкретного человека и его иммунной системы. По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у 85% привитых никаких побочных эффектов не возникает. Температура может повышаться и после укола "КовиВаком" или "ЭпиВакКороной".

https://ria.ru/20210702/temperatura-1739656209.html

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