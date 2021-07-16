03:12 16.07.2021 (обновлено: 05:47 16.07.2021)
Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"
Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на создание аналога американского телескопа "Хаббл"
© НПО имени ЛавочкинаКосмический телескоп "Спектр-УФ"
© НПО имени Лавочкина
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 3,7 миллиарда рублей в период до 2025 года выделено на создание российского ультрафиолетового космического телескопа "Спектр-УФ", следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Согласно материалам, 8 июля между "Роскосмосом" и подведомственным ему НПО имени Лавочкина был подписан контракт на сумму 3,68 миллиарда рублей для "разработки рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах".
Работы планируется выполнить к концу 2025 года.
С 2016 года на создание "Спектра-УФ" уже выделено 2,9 миллиарда рублей.
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.
Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония может сделать для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.
Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный в октябре 2025 года.