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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210716/teleskop-1741469872.html
Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"
Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл" - РИА Новости, 16.07.2021
Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"
Около 3,7 миллиарда рублей в период до 2025 года выделено на создание российского ультрафиолетового космического телескопа "Спектр-УФ", следует из материалов,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T03:12
2021-07-16T05:47
наука
россия
хаббл
роскосмос
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 3,7 миллиарда рублей в период до 2025 года выделено на создание российского ультрафиолетового космического телескопа "Спектр-УФ", следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.Согласно материалам, 8 июля между "Роскосмосом" и подведомственным ему НПО имени Лавочкина был подписан контракт на сумму 3,68 миллиарда рублей для "разработки рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах".Работы планируется выполнить к концу 2025 года.С 2016 года на создание "Спектра-УФ" уже выделено 2,9 миллиарда рублей.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония может сделать для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный в октябре 2025 года.
https://ria.ru/20210701/teleskop-1739349965.html
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россия, хаббл, роскосмос
03:12 16.07.2021 (обновлено: 05:47 16.07.2021)
 
Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на аналог телескопа "Хаббл"

Россия выделила 3,7 миллиарда рублей на создание аналога американского телескопа "Хаббл"

© НПО имени ЛавочкинаКосмический телескоп "Спектр-УФ"
Космический телескоп Спектр-УФ
© НПО имени Лавочкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 3,7 миллиарда рублей в период до 2025 года выделено на создание российского ультрафиолетового космического телескопа "Спектр-УФ", следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Согласно материалам, 8 июля между "Роскосмосом" и подведомственным ему НПО имени Лавочкина был подписан контракт на сумму 3,68 миллиарда рублей для "разработки рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах".
Работы планируется выполнить к концу 2025 года.
С 2016 года на создание "Спектра-УФ" уже выделено 2,9 миллиарда рублей.
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Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл". С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.
Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в прибор блок-камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония может сделать для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.
Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный в октябре 2025 года.
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