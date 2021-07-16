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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/tatuirovka-1741579010.html
В Москве около 400 человек оформили заявки на тату с QR-кодом
В Москве около 400 человек оформили заявки на тату с QR-кодом - РИА Новости, 16.07.2021
В Москве около 400 человек оформили заявки на тату с QR-кодом
Около 400 человек оформили заявку на получение татуировки с QR-кодом для посещения ресторанов и кафе в Москве, в случае отказа от заказа магазин готов вернуть... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:55
2021-07-16T16:55
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 400 человек оформили заявку на получение татуировки с QR-кодом для посещения ресторанов и кафе в Москве, в случае отказа от заказа магазин готов вернуть деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.Сервис доставки сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату."Около 400 заявок было оформлено на производство тату с QR-кодами. Если клиент примет решение отказаться от производства своего заказа, Everink Tattoo вернёт ему деньги", - сообщили агентству в пресс-службе.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в пятницу заявил, что в Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.С 28 июня в Москве посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могли только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны были с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения были введены и в Московской области.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество
16:55 16.07.2021
 
В Москве около 400 человек оформили заявки на тату с QR-кодом

Delivery Club: около 400 человек оформили заявки на тату с QR-кодом для посещения кафе в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВременные татуировки с QR-кодами
Временные татуировки с QR-кодами - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 400 человек оформили заявку на получение татуировки с QR-кодом для посещения ресторанов и кафе в Москве, в случае отказа от заказа магазин готов вернуть деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.
Сервис доставки сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату.
"Около 400 заявок было оформлено на производство тату с QR-кодами. Если клиент примет решение отказаться от производства своего заказа, Everink Tattoo вернёт ему деньги", - сообщили агентству в пресс-службе.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в пятницу заявил, что в Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.
С 28 июня в Москве посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могли только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны были с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения были введены и в Московской области.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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