https://ria.ru/20210716/tatuirovka-1741579010.html

В Москве около 400 человек оформили заявки на тату с QR-кодом

В Москве около 400 человек оформили заявки на тату с QR-кодом - РИА Новости, 16.07.2021

В Москве около 400 человек оформили заявки на тату с QR-кодом

Около 400 человек оформили заявку на получение татуировки с QR-кодом для посещения ресторанов и кафе в Москве, в случае отказа от заказа магазин готов вернуть... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:55

2021-07-16T16:55

2021-07-16T16:55

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москва

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общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Около 400 человек оформили заявку на получение татуировки с QR-кодом для посещения ресторанов и кафе в Москве, в случае отказа от заказа магазин готов вернуть деньги, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса доставки еды Delivery Club, одного из авторов проекта.Сервис доставки сообщил в среду, что вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода, чтобы они смогли пройти в ресторан или кафе, показав такое тату."Около 400 заявок было оформлено на производство тату с QR-кодами. Если клиент примет решение отказаться от производства своего заказа, Everink Tattoo вернёт ему деньги", - сообщили агентству в пресс-службе.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в пятницу заявил, что в Москве с 19 июля отменяется система обязательных QR-кодов для посещения ресторанов и кафе.С 28 июня в Москве посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могли только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны были с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения были введены и в Московской области.

https://ria.ru/20210714/tatuirovki-1741228371.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье), общество