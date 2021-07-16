https://ria.ru/20210716/tatarstan-1741533661.html
В Татарстане мужчина сбросил ребенка с качелей
В Татарстане мужчина сбросил ребенка с качелей - РИА Новости, 16.07.2021
В Татарстане мужчина сбросил ребенка с качелей
Прокуратура взяла на контроль проверку полиции в Набережных Челнах после видео, на котором мужчина сбрасывает девочку с качелей. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:41
2021-07-16T13:41
2021-07-16T14:34
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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КАЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проверку полиции в Набережных Челнах после видео, на котором мужчина сбрасывает девочку с качелей.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девочки качаются на качелях-балансирах. В какой-то момент одна из них не удержалась и упала. Стоявший рядом мужчина, подняв девочку, заставил качавшуюся с ней подружку снова сесть на качели, затем с силой нажал на свободный конец качелей и резко отпустил, от чего вторая девочка ударилась о качели лицом и упала на землю."В средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о том, что неустановленный мужчина на детской площадке в Набережных Челнах сбросил ребенка с качелей. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Проверка находится на контроле прокуратуры", — сообщил журналистам представитель прокуратуры Татарстана.
https://ria.ru/20210713/dagestan-1741108422.html
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
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Отец отомстил девочке за падение дочери с качелей. Кадры инцидента
В Набережных Челнах отец отомстил девочке за падение дочери с качелей. Ребёнок падает с сиденья из-за резкого толчка. Девочку берёт на руки отец и отчитывает виновницу. Затем мужчина отправляет её назад на качели и специально с силой дёргает их, так что девочка ударяется головой и падает.
2021-07-16T13:41
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республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия
13:41 16.07.2021 (обновлено: 14:34 16.07.2021)
В Татарстане мужчина сбросил ребенка с качелей
В Татарстане мужчина сбросил девочку с качелей, прокуратура ведет проверку