https://ria.ru/20210716/tatarstan-1741533661.html

В Татарстане мужчина сбросил ребенка с качелей

В Татарстане мужчина сбросил ребенка с качелей - РИА Новости, 16.07.2021

В Татарстане мужчина сбросил ребенка с качелей

Прокуратура взяла на контроль проверку полиции в Набережных Челнах после видео, на котором мужчина сбрасывает девочку с качелей. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:41

2021-07-16T13:41

2021-07-16T14:34

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

происшествия

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КАЗАНЬ, 16 июл — РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль проверку полиции в Набережных Челнах после видео, на котором мужчина сбрасывает девочку с качелей.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором девочки качаются на качелях-балансирах. В какой-то момент одна из них не удержалась и упала. Стоявший рядом мужчина, подняв девочку, заставил качавшуюся с ней подружку снова сесть на качели, затем с силой нажал на свободный конец качелей и резко отпустил, от чего вторая девочка ударилась о качели лицом и упала на землю."В средствах массовой информации и социальных сетях появилась информация о том, что неустановленный мужчина на детской площадке в Набережных Челнах сбросил ребенка с качелей. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Проверка находится на контроле прокуратуры", — сообщил журналистам представитель прокуратуры Татарстана.

https://ria.ru/20210713/dagestan-1741108422.html

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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2021

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Отец отомстил девочке за падение дочери с качелей. Кадры инцидента В Набережных Челнах отец отомстил девочке за падение дочери с качелей. Ребёнок падает с сиденья из-за резкого толчка. Девочку берёт на руки отец и отчитывает виновницу. Затем мужчина отправляет её назад на качели и специально с силой дёргает их, так что девочка ударяется головой и падает. 2021-07-16T13:41 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия