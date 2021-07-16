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Геймер выдал секрет британского танка на форуме компьютерной игры
Геймер выдал секрет британского танка на форуме компьютерной игры - РИА Новости, 16.07.2021
Геймер выдал секрет британского танка на форуме компьютерной игры
Один из пользователей выложил онлайн засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы улучшить точность его дизайна в... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T23:03
2021-07-16T23:03
2021-07-16T23:08
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Один из пользователей выложил онлайн засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы улучшить точность его дизайна в компьютерной игре War Thunder, сообщает портал UK Defence Journal.Как сообщается, геймер, представившийся командиром танка Challenger 2, выложил на форуме выдержки из засекреченного документа – пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP), чтобы доказать разработчикам игры, что они неправильно смоделировали танк.Отмечается, что, предположительно, на выдержках из документа был зачеркнут гриф секретности "для ограниченного пользования" и стояла печать, указывающая на то, что документ не засекречен. Кроме того, некоторый части текста были затемнены.Однако разработчики отказались обсуждать документ. Модератор форума заявил, что у них имеется письменное подтверждение от министерства обороны, что этот документ по-прежнему засекречен.
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челленджер-2, великобритания, технологии, в мире
23:03 16.07.2021 (обновлено: 23:08 16.07.2021)
Геймер выдал секрет британского танка на форуме компьютерной игры
UK Defence Journal: секретные характеристики танка Challenger 2 выложили на форуме компьютерной игры
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Один из пользователей выложил онлайн засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2
, чтобы улучшить точность его дизайна в компьютерной игре War Thunder, сообщает портал UK Defence Journal
.
Как сообщается, геймер, представившийся командиром танка Challenger 2, выложил на форуме выдержки из засекреченного документа – пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP), чтобы доказать разработчикам игры, что они неправильно смоделировали танк.
Отмечается, что, предположительно, на выдержках из документа был зачеркнут гриф секретности "для ограниченного пользования" и стояла печать, указывающая на то, что документ не засекречен. Кроме того, некоторый части текста были затемнены.
Однако разработчики отказались обсуждать документ. Модератор форума заявил, что у них имеется письменное подтверждение от министерства обороны, что этот документ по-прежнему засекречен.