https://ria.ru/20210716/tank-1741625409.html

Геймер выдал секрет британского танка на форуме компьютерной игры

Геймер выдал секрет британского танка на форуме компьютерной игры - РИА Новости, 16.07.2021

Геймер выдал секрет британского танка на форуме компьютерной игры

Один из пользователей выложил онлайн засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы улучшить точность его дизайна в... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T23:03

2021-07-16T23:03

2021-07-16T23:08

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Один из пользователей выложил онлайн засекреченный документ с характеристиками британского танка Challenger 2, чтобы улучшить точность его дизайна в компьютерной игре War Thunder, сообщает портал UK Defence Journal.Как сообщается, геймер, представившийся командиром танка Challenger 2, выложил на форуме выдержки из засекреченного документа – пособия по техническому обслуживанию военной техники (AESP), чтобы доказать разработчикам игры, что они неправильно смоделировали танк.Отмечается, что, предположительно, на выдержках из документа был зачеркнут гриф секретности "для ограниченного пользования" и стояла печать, указывающая на то, что документ не засекречен. Кроме того, некоторый части текста были затемнены.Однако разработчики отказались обсуждать документ. Модератор форума заявил, что у них имеется письменное подтверждение от министерства обороны, что этот документ по-прежнему засекречен.

https://ria.ru/20210706/nintendo-1740140739.html

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