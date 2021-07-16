https://ria.ru/20210716/tank-1741485091.html
В Черном море испытали легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"
В Черном море испытали легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" - РИА Новости, 16.07.2021
В Черном море испытали легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"
Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море, сообщила пресс-служба "Ростеха". РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:07
2021-07-16T10:07
2021-07-16T17:07
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т-90
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ростех
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безопасность
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море, сообщила пресс-служба "Ростеха".Так, машина показала высокие водоходные качества и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями.В рамках второго этапа, который начнется в ближайшее время, танку предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов."Спрут-СДМ1" не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Машина способна решать сложные тактические задачи: разведку, работу в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград, морские десантные операции, контроль территории.Как объяснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, в первую очередь "Спрут" создается для ВДВ, но в перспективе он может заинтересовать зарубежных заказчиков, в том числе Индию, страны Азии и Ближнего Востока.Кроме того, осенью планируется продолжить климатические испытания "Спрута": ранее танк доказал работоспособность в условиях высоких температур. Теперь ему предстоит выдержать эксплуатацию в условиях холода. Машина должна будет пройти восемь тысяч километров — полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем.В "Ростехе" напомнили, что весь цикл госиспытаний "Спрута" планируют завершить в начале 2022 года. По их результатам конструкторской документации на легкий плавающий танк присвоят литеру "О1", позволяющую приступить к серийному выпуску машин. При этом "Спрут-СДМ1" будут рекомендовать для принятия на вооружение российской армией."Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.
https://radiosputnik.ria.ru/20210214/rossiya-1597411164.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/sprut-1595914341.html
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Кадры испытаний плавающего танка "Спрут-СДМ1" в Черном море
Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море, сообщила пресс-служба "Ростеха".
2021-07-16T10:07
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РИА Новости
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россия, т-90, бмд-4м, ближний восток, воздушно-десантные войска россии, т-80, ростех, азия, безопасность
10:07 16.07.2021 (обновлено: 17:07 16.07.2021)
В Черном море испытали легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"
Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море
, сообщила пресс-служба "Ростеха
".
Так, машина показала высокие водоходные качества и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями.
В рамках второго этапа, который начнется в ближайшее время, танку предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов.
"Спрут-СДМ1" не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80
, Т-90
, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М
.
Машина способна решать сложные тактические задачи: разведку, работу в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград, морские десантные операции, контроль территории.
Как объяснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, в первую очередь "Спрут" создается для ВДВ
, но в перспективе он может заинтересовать зарубежных заказчиков, в том числе Индию
, страны Азии
и Ближнего Востока
.
Кроме того, осенью планируется продолжить климатические испытания "Спрута": ранее танк доказал работоспособность в условиях высоких температур. Теперь ему предстоит выдержать эксплуатацию в условиях холода. Машина должна будет пройти восемь тысяч километров — полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем.
В "Ростехе" напомнили, что весь цикл госиспытаний "Спрута" планируют завершить в начале 2022 года. По их результатам конструкторской документации на легкий плавающий танк присвоят литеру "О1", позволяющую приступить к серийному выпуску машин. При этом "Спрут-СДМ1" будут рекомендовать для принятия на вооружение российской армией.
"Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.