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В Черном море испытали легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"

В Черном море испытали легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" - РИА Новости, 16.07.2021

В Черном море испытали легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"

Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море, сообщила пресс-служба "Ростеха". РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:07

2021-07-16T10:07

2021-07-16T17:07

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море, сообщила пресс-служба "Ростеха".Так, машина показала высокие водоходные качества и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями.В рамках второго этапа, который начнется в ближайшее время, танку предстоит продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов."Спрут-СДМ1" не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Машина способна решать сложные тактические задачи: разведку, работу в составе рейдовых или передовых отрядов, ведение маневренной обороны, форсирование водных преград, морские десантные операции, контроль территории.Как объяснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхан Оздоев, в первую очередь "Спрут" создается для ВДВ, но в перспективе он может заинтересовать зарубежных заказчиков, в том числе Индию, страны Азии и Ближнего Востока.Кроме того, осенью планируется продолжить климатические испытания "Спрута": ранее танк доказал работоспособность в условиях высоких температур. Теперь ему предстоит выдержать эксплуатацию в условиях холода. Машина должна будет пройти восемь тысяч километров — полный объем гарантийного пробега, доказывающий надежность и безотказность систем.В "Ростехе" напомнили, что весь цикл госиспытаний "Спрута" планируют завершить в начале 2022 года. По их результатам конструкторской документации на легкий плавающий танк присвоят литеру "О1", позволяющую приступить к серийному выпуску машин. При этом "Спрут-СДМ1" будут рекомендовать для принятия на вооружение российской армией."Спрут-СДМ1" представляет собой боевую бронированную гусеничную плавающую машину с артиллерийско-ракетным комплексом вооружения калибра 125 миллиметров. Он может без дозаправки совершать марши на расстояние 500 километров, транспортироваться десантными кораблями и самолетами военно-транспортной авиации, десантироваться посадочным и парашютным способом вместе с экипажем на борту.

https://radiosputnik.ria.ru/20210214/rossiya-1597411164.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/sprut-1595914341.html

https://ria.ru/20210430/kreyser-1730603998.html

https://ria.ru/20210713/ispytaniya-1741052290.html

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Кадры испытаний плавающего танка "Спрут-СДМ1" в Черном море Легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" успешно прошел первый этап госиспытаний в Черном море, сообщила пресс-служба "Ростеха". 2021-07-16T10:07 true PT0M38S

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россия, т-90, бмд-4м, ближний восток, воздушно-десантные войска россии, т-80, ростех, азия, безопасность