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Водитель, сбивший семь пешеходов в Тамбове, получил условный срок
Водитель, сбивший семь пешеходов в Тамбове, получил условный срок - РИА Новости, 16.07.2021
Водитель, сбивший семь пешеходов в Тамбове, получил условный срок
Суд в Тамбове приговорил к году лишения свободы условно водителя иномарки, которая на перекрестке столкнулась с ВАЗ, а затем вылетела на тротуар, сбив семь... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:47
2021-07-16T16:47
тамбов
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Суд в Тамбове приговорил к году лишения свободы условно водителя иномарки, которая на перекрестке столкнулась с ВАЗ, а затем вылетела на тротуар, сбив семь пешеходов, из которых один погиб, сообщает в пятницу УМВД по региону.Авария произошла вечером 26 ноября 2019 года на перекрестке улиц Советская и Астраханская. Nissan, за рулем которого находился 37-летний мужчина, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2110. После столкновения иномарка вылетела на тротуар, где стояли пешеходы. От удара 82-летняя пенсионерка скончалась на месте аварии, еще одному пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью, пять пешеходов получили легкие травмы.В отношении водителя иномарки было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы."Суд признал 37-летнего тамбовчанина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно и лишения прав на управление транспортным средством на срок в один год", - информирует УМВД.Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20210712/dtp-1740937114.html
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тамбов, происшествия
16:47 16.07.2021
 
Водитель, сбивший семь пешеходов в Тамбове, получил условный срок

Водитель, сбивший семь пешеходов на тротуаре в Тамбове, получил год лишения свободы условно

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Суд в Тамбове приговорил к году лишения свободы условно водителя иномарки, которая на перекрестке столкнулась с ВАЗ, а затем вылетела на тротуар, сбив семь пешеходов, из которых один погиб, сообщает в пятницу УМВД по региону.
Авария произошла вечером 26 ноября 2019 года на перекрестке улиц Советская и Астраханская. Nissan, за рулем которого находился 37-летний мужчина, выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2110. После столкновения иномарка вылетела на тротуар, где стояли пешеходы. От удара 82-летняя пенсионерка скончалась на месте аварии, еще одному пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью, пять пешеходов получили легкие травмы.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 15:14
В ГИБДД рассказали о водителе, устроившем массовое ДТП в Удмуртии
В отношении водителя иномарки было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Суд признал 37-летнего тамбовчанина виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно и лишения прав на управление транспортным средством на срок в один год", - информирует УМВД.
Приговор вступил в законную силу.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 15:47
В Волгоградской области семь человек пострадали в ДТП
 
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