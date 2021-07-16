Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/superantitelo-1741565774.html
Найдено "суперантитело" против коронавируса
Найдено "суперантитело" против коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021
Найдено "суперантитело" против коронавируса
Группа ученых под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра обнаружила антитело, способное бороться не только с различными... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:51
2021-07-16T16:19
воз
университет джонса хопкинса
бразилия
индия
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738253179_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a96dd697ab7577a7adcc8e53dc3a1732.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Группа ученых под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра обнаружила антитело, способное бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами. Об этом пишет журнал Nature. Специалисты изучили 12 антител, выделенных у инфицированных SARS-CoV-2 либо SARS-CoV людей. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Он называется рецептор-связывающим доменом. Ученые составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и других инфекций из группы сарбековирусов. Выяснилось, что одно из антител (S2H97) оказалось способным прикрепляться к доменам всех подобных патогенов и нейтрализовать их в живых клетках. Это стало понятно в ходе опытов с хомяками.Авторы исследования отметили, что необходимо универсальное антитело, так как инфекция будет мутировать дальше, несмотря на наличие вакцин. Пока нельзя утверждать, что S2H97 может защитить от новых штаммов, но открытие "суперантитела" должно подготовить человечество к борьбе с другими мутациями вируса.По данным ВОЗ, в мире выявили 188,1 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 189 миллионам. Скончались более четырех миллионов пациентов. Самая сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.
https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html
бразилия
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738253179_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_60971d1af90ac6a1a6185e749e943ee5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воз, университет джонса хопкинса, бразилия, индия, коронавирус covid-19, сша
15:51 16.07.2021 (обновлено: 16:19 16.07.2021)
 
Найдено "суперантитело" против коронавируса

Американские ученые обнаружили "суперантитело" против коронавирусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Группа ученых под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра обнаружила антитело, способное бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами. Об этом пишет журнал Nature.
Специалисты изучили 12 антител, выделенных у инфицированных SARS-CoV-2 либо SARS-CoV людей. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Он называется рецептор-связывающим доменом.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 12:49Распространение коронавируса
В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России
Ученые составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и других инфекций из группы сарбековирусов. Выяснилось, что одно из антител (S2H97) оказалось способным прикрепляться к доменам всех подобных патогенов и нейтрализовать их в живых клетках. Это стало понятно в ходе опытов с хомяками.
Авторы исследования отметили, что необходимо универсальное антитело, так как инфекция будет мутировать дальше, несмотря на наличие вакцин. Пока нельзя утверждать, что S2H97 может защитить от новых штаммов, но открытие "суперантитела" должно подготовить человечество к борьбе с другими мутациями вируса.
По данным ВОЗ, в мире выявили 188,1 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 189 миллионам. Скончались более четырех миллионов пациентов. Самая сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.
Опрос
Какой вакциной от COVID-19 вы привились?
Проголосовали:
7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаВОЗУниверситет Джонса ХопкинсаБразилияИндияКоронавирус COVID-19США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
08:00Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной
08:00"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
Лента новостейМолния