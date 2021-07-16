https://ria.ru/20210716/superantitelo-1741565774.html

Найдено "суперантитело" против коронавируса

Найдено "суперантитело" против коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021

Найдено "суперантитело" против коронавируса

Группа ученых под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра обнаружила антитело, способное бороться не только с различными... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:51

2021-07-16T15:51

2021-07-16T16:19

воз

университет джонса хопкинса

бразилия

индия

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

сша

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Группа ученых под руководством биохимика из Центра исследования рака в Сиэтле Тайлера Старра обнаружила антитело, способное бороться не только с различными вариациями SARS-CoV-2, но и с другими коронавирусами. Об этом пишет журнал Nature. Специалисты изучили 12 антител, выделенных у инфицированных SARS-CoV-2 либо SARS-CoV людей. Они прикрепляются к фрагменту вирусного белка, который связывается с рецепторами на клетках человека. Он называется рецептор-связывающим доменом. Ученые составили список из тысяч мутаций в доменах различных вариантов COVID-19 и других инфекций из группы сарбековирусов. Выяснилось, что одно из антител (S2H97) оказалось способным прикрепляться к доменам всех подобных патогенов и нейтрализовать их в живых клетках. Это стало понятно в ходе опытов с хомяками.Авторы исследования отметили, что необходимо универсальное антитело, так как инфекция будет мутировать дальше, несмотря на наличие вакцин. Пока нельзя утверждать, что S2H97 может защитить от новых штаммов, но открытие "суперантитела" должно подготовить человечество к борьбе с другими мутациями вируса.По данным ВОЗ, в мире выявили 188,1 миллиона заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 189 миллионам. Скончались более четырех миллионов пациентов. Самая сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.

https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html

бразилия

индия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, университет джонса хопкинса, бразилия, индия, коронавирус covid-19, сша