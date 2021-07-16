https://ria.ru/20210716/sudno-1741478446.html

Экипаж судна SOCOL 9 списали на берег во Владивостоке из-за коронавируса

Экипаж судна SOCOL 9 списали на берег во Владивостоке из-за коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021

Экипаж судна SOCOL 9 списали на берег во Владивостоке из-за коронавируса

Весь экипаж судна SOCOL 9, о помощи заболевшим морякам с которого просила жена одного из них, списан на берег во Владивостоке, на сухогрузе провели дезинфекцию, РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T09:04

2021-07-16T09:04

2021-07-16T09:04

itf

дальний восток

нагоя

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588252262_0:159:2876:1776_1920x0_80_0_0_8caff5a6e2145ea903423bbd672fcb12.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Весь экипаж судна SOCOL 9, о помощи заболевшим морякам с которого просила жена одного из них, списан на берег во Владивостоке, на сухогрузе провели дезинфекцию, сообщает отделение Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке.Ранее жена второго помощника капитана судна SOCOL 9 под флагом Панамы, находящегося в японском порту Нагоя, заявила в транспортную прокуратуру и ITF о шестерых заболевших коронавирусом членах экипажа и попросила о помощи. По ее словам, состояние ее мужа ухудшалось. Моряки обратились к судовладельцу за медицинской помощью, но в течение двух суток ее не оказали, лекарства на судно не привезли.Представитель Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщал, что судовладелец, вероятно, решил не доводить дело до скандала и отправил судно во Владивосток, где моряки могут списаться и получить лечение. Во вторник утром SOCOL 9 прибыло в российский порт. Коронавирус, по словам Осичанского, нашли у нескольких моряков."У пятерых моряков тесты оказались положительными, у второго помощника, которого госпитализировали в больницу с поражением легких более 40%, - вирусная пневмония. Весь экипаж списали, и уже набран новый экипаж. Четырнадцатого июля была проведена дезинфекция судна", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210715/utechka-1741460157.html

дальний восток

нагоя

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

itf, дальний восток, нагоя, владивосток