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Экипаж судна SOCOL 9 списали на берег во Владивостоке из-за коронавируса
Экипаж судна SOCOL 9 списали на берег во Владивостоке из-за коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021
Экипаж судна SOCOL 9 списали на берег во Владивостоке из-за коронавируса
Весь экипаж судна SOCOL 9, о помощи заболевшим морякам с которого просила жена одного из них, списан на берег во Владивостоке, на сухогрузе провели дезинфекцию, РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T09:04
2021-07-16T09:04
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Весь экипаж судна SOCOL 9, о помощи заболевшим морякам с которого просила жена одного из них, списан на берег во Владивостоке, на сухогрузе провели дезинфекцию, сообщает отделение Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке.Ранее жена второго помощника капитана судна SOCOL 9 под флагом Панамы, находящегося в японском порту Нагоя, заявила в транспортную прокуратуру и ITF о шестерых заболевших коронавирусом членах экипажа и попросила о помощи. По ее словам, состояние ее мужа ухудшалось. Моряки обратились к судовладельцу за медицинской помощью, но в течение двух суток ее не оказали, лекарства на судно не привезли.Представитель Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщал, что судовладелец, вероятно, решил не доводить дело до скандала и отправил судно во Владивосток, где моряки могут списаться и получить лечение. Во вторник утром SOCOL 9 прибыло в российский порт. Коронавирус, по словам Осичанского, нашли у нескольких моряков."У пятерых моряков тесты оказались положительными, у второго помощника, которого госпитализировали в больницу с поражением легких более 40%, - вирусная пневмония. Весь экипаж списали, и уже набран новый экипаж. Четырнадцатого июля была проведена дезинфекция судна", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210715/utechka-1741460157.html
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itf, дальний восток, нагоя, владивосток
09:04 16.07.2021
 
Экипаж судна SOCOL 9 списали на берег во Владивостоке из-за коронавируса

Экипаж судна SOCOL 9, где моряки заразились коронавирусом, списали на берег во Владивостоке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Весь экипаж судна SOCOL 9, о помощи заболевшим морякам с которого просила жена одного из них, списан на берег во Владивостоке, на сухогрузе провели дезинфекцию, сообщает отделение Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке.
Ранее жена второго помощника капитана судна SOCOL 9 под флагом Панамы, находящегося в японском порту Нагоя, заявила в транспортную прокуратуру и ITF о шестерых заболевших коронавирусом членах экипажа и попросила о помощи. По ее словам, состояние ее мужа ухудшалось. Моряки обратились к судовладельцу за медицинской помощью, но в течение двух суток ее не оказали, лекарства на судно не привезли.
Представитель Международной федерации транспортников (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщал, что судовладелец, вероятно, решил не доводить дело до скандала и отправил судно во Владивосток, где моряки могут списаться и получить лечение. Во вторник утром SOCOL 9 прибыло в российский порт. Коронавирус, по словам Осичанского, нашли у нескольких моряков.
"У пятерых моряков тесты оказались положительными, у второго помощника, которого госпитализировали в больницу с поражением легких более 40%, - вирусная пневмония. Весь экипаж списали, и уже набран новый экипаж. Четырнадцатого июля была проведена дезинфекция судна", - говорится в сообщении.
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