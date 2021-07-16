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В США раскрыли судьбу "Северного потока — 2" после Меркель

В США раскрыли судьбу "Северного потока — 2" после Меркель - РИА Новости, 16.07.2021

В США раскрыли судьбу "Северного потока — 2" после Меркель

Автор издания National Interest Марко Марсили предположил, что будет с "Северным потоком — 2" после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:48

2021-07-16T16:48

2021-07-16T18:10

россия

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

ангела меркель

германия

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Автор издания National Interest Марко Марсили предположил, что будет с "Северным потоком — 2" после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.По словам обозревателя, Германия, будучи основой европейского проекта, поддерживает внешнюю политику Евросоюза и отчасти определяет ее. Берлин не оспаривает режим санкций, введенный Брюсселем в отношении России за присоединение Крыма.Поэтому, выступая за строительство "Северного потока — 2", ФРГ просто служит интересам ЕС. Это означает, что смена руководства в Берлине никак не скажется на трубопроводе и на отношениях с Москвой, убежден Марсили.Он напомнил, что никто не возражал против Трансадриатического газопровода (TAP), который проходит от границы Греции с Турцией до Южной Италии. У компании — оператора TAP налажены прочные стратегические партнерские отношения с Брюсселем, а саму магистраль в Евросоюзе признали "проектом, представляющим общий интерес"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода до побережья Германии через Балтийское море. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива.В Москве неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект, который нельзя политизировать. Запуск "Северного потока — 2" выгоден Европе и Германии, напомнили в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html

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россия

балтийское море

германия

сша

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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, ангела меркель, германия, сша, в мире