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В США раскрыли судьбу "Северного потока — 2" после Меркель
В США раскрыли судьбу "Северного потока — 2" после Меркель - РИА Новости, 16.07.2021
В США раскрыли судьбу "Северного потока — 2" после Меркель
Автор издания National Interest Марко Марсили предположил, что будет с "Северным потоком — 2" после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:48
2021-07-16T18:10
россия
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
ангела меркель
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Автор издания National Interest Марко Марсили предположил, что будет с "Северным потоком — 2" после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.По словам обозревателя, Германия, будучи основой европейского проекта, поддерживает внешнюю политику Евросоюза и отчасти определяет ее. Берлин не оспаривает режим санкций, введенный Брюсселем в отношении России за присоединение Крыма.Поэтому, выступая за строительство "Северного потока — 2", ФРГ просто служит интересам ЕС. Это означает, что смена руководства в Берлине никак не скажется на трубопроводе и на отношениях с Москвой, убежден Марсили.Он напомнил, что никто не возражал против Трансадриатического газопровода (TAP), который проходит от границы Греции с Турцией до Южной Италии. У компании — оператора TAP налажены прочные стратегические партнерские отношения с Брюсселем, а саму магистраль в Евросоюзе признали "проектом, представляющим общий интерес"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода до побережья Германии через Балтийское море. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива.В Москве неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект, который нельзя политизировать. Запуск "Северного потока — 2" выгоден Европе и Германии, напомнили в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html
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россия
балтийское море
германия
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россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, ангела меркель, германия, сша, в мире
16:48 16.07.2021 (обновлено: 18:10 16.07.2021)
 
В США раскрыли судьбу "Северного потока — 2" после Меркель

National Interest раскрыл судьбу "Северного потока — 2" после ухода Меркель с поста канцлера

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Автор издания National Interest Марко Марсили предположил, что будет с "Северным потоком — 2" после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.
По словам обозревателя, Германия, будучи основой европейского проекта, поддерживает внешнюю политику Евросоюза и отчасти определяет ее. Берлин не оспаривает режим санкций, введенный Брюсселем в отношении России за присоединение Крыма.
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Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
Поэтому, выступая за строительство "Северного потока — 2", ФРГ просто служит интересам ЕС. Это означает, что смена руководства в Берлине никак не скажется на трубопроводе и на отношениях с Москвой, убежден Марсили.
Он напомнил, что никто не возражал против Трансадриатического газопровода (TAP), который проходит от границы Греции с Турцией до Южной Италии. У компании — оператора TAP налажены прочные стратегические партнерские отношения с Брюсселем, а саму магистраль в Евросоюзе признали "проектом, представляющим общий интерес".

"Поэтому непонятна разница в отношении к "Северному потоку — 2" и влиянии этой магистрали на отношения между Европейским союзом и Россией", — заключил автор.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода до побережья Германии через Балтийское море. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива.
В Москве неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект, который нельзя политизировать. Запуск "Северного потока — 2" выгоден Европе и Германии, напомнили в России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 01:28
Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не замещает украинский транзит
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзАнгела МеркельГерманияСШАВ мире
 
 
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