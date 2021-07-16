16:48 16.07.2021 (обновлено: 18:10 16.07.2021)
В США раскрыли судьбу "Северного потока — 2" после Меркель
National Interest раскрыл судьбу "Северного потока — 2" после ухода Меркель с поста канцлера
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Автор издания National Interest Марко Марсили предположил, что будет с "Северным потоком — 2" после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ.
Поэтому, выступая за строительство "Северного потока — 2", ФРГ просто служит интересам ЕС. Это означает, что смена руководства в Берлине никак не скажется на трубопроводе и на отношениях с Москвой, убежден Марсили.
Он напомнил, что никто не возражал против Трансадриатического газопровода (TAP), который проходит от границы Греции с Турцией до Южной Италии. У компании — оператора TAP налажены прочные стратегические партнерские отношения с Брюсселем, а саму магистраль в Евросоюзе признали "проектом, представляющим общий интерес".
"Поэтому непонятна разница в отношении к "Северному потоку — 2" и влиянии этой магистрали на отношения между Европейским союзом и Россией", — заключил автор.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода до побережья Германии через Балтийское море. Против него активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива.
В Москве неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект, который нельзя политизировать. Запуск "Северного потока — 2" выгоден Европе и Германии, напомнили в России.
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