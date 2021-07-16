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Генпрокуратуру привлекли к спору Google с Роскомнадзором из-за блокировок
Генпрокуратуру привлекли к спору Google с Роскомнадзором из-за блокировок - РИА Новости, 16.07.2021
Генпрокуратуру привлекли к спору Google с Роскомнадзором из-за блокировок
Арбитражный суд Москвы привлек Генеральную прокуратуру России в статусе третьего лица к процессу по заявлению Google, требующего признать незаконными действия... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:02
2021-07-16T16:02
2021-07-16T16:02
россия
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек Генеральную прокуратуру России в статусе третьего лица к процессу по заявлению Google, требующего признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу, оформленные 12 уведомлениями.Как следует из опубликованного определения, суд тем самым удовлетворил ходатайство Роскомнадзора. Предварительные слушания по делу отложены на 4 августа.Заявление поступило в суд 23 апреля и было оставлено без движения, так как Google не уплатил госпошлину и не направил ответчику копию обращения в суд. После устранения недостатков суд 11 мая принял заявление к производству. Содержание оспариваемых уведомлений в материалах суда пока не приводится.По данным газеты "Коммерсант", речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.
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россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество
Генпрокуратуру привлекли к спору Google с Роскомнадзором из-за блокировок
Суд удовлетворил ходатайство Роскомнадзора привлечь Генпрокуратуру к процессу по заявлению Google