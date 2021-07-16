https://ria.ru/20210716/sud-1741567361.html

Генпрокуратуру привлекли к спору Google с Роскомнадзором из-за блокировок

Генпрокуратуру привлекли к спору Google с Роскомнадзором из-за блокировок - РИА Новости, 16.07.2021

Генпрокуратуру привлекли к спору Google с Роскомнадзором из-за блокировок

Арбитражный суд Москвы привлек Генеральную прокуратуру России в статусе третьего лица к процессу по заявлению Google, требующего признать незаконными действия... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:02

2021-07-16T16:02

2021-07-16T16:02

россия

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек Генеральную прокуратуру России в статусе третьего лица к процессу по заявлению Google, требующего признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу, оформленные 12 уведомлениями.Как следует из опубликованного определения, суд тем самым удовлетворил ходатайство Роскомнадзора. Предварительные слушания по делу отложены на 4 августа.Заявление поступило в суд 23 апреля и было оставлено без движения, так как Google не уплатил госпошлину и не направил ответчику копию обращения в суд. После устранения недостатков суд 11 мая принял заявление к производству. Содержание оспариваемых уведомлений в материалах суда пока не приводится.По данным газеты "Коммерсант", речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на противоправный контент на YouTube с призывами участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

https://ria.ru/20210708/google-1740358046.html

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, общество