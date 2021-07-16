https://ria.ru/20210716/sud-1741516324.html

В Воронеже перепутавший жертву киллер получил 13 лет колонии

В Воронеже перепутавший жертву киллер получил 13 лет колонии - РИА Новости, 16.07.2021

В Воронеже перепутавший жертву киллер получил 13 лет колонии

Суд приговорил к 13 годам колонии пожилого киллера из Москвы, который за 1 миллион рублей должен был убить воронежского бизнесмена, но застрелил его сына,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:36

2021-07-16T12:36

2021-07-16T12:36

россия

воронежский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

рамонский район

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии пожилого киллера из Москвы, который за 1 миллион рублей должен был убить воронежского бизнесмена, но застрелил его сына, сообщает управление СК РФ по региону.По данным следствия, подсудимый, получив 100 тысяч аванса из обещанного миллиона, 24 февраля 2020 года прибыл на микроавтобусе, за рулем которого находился его 55-летний знакомый, в Рамонский район Воронежской области к даче 56-летнего бизнесмена."Увидев выезжавший из двора домовладения автомобиль Nissan, обвиняемый произвел не менее 6 выстрелов из пистолета в 23-летнего сына бизнесмена, находившегося в тот момент за рулем автомобиля отца. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте преступления", - говорится в сообщении.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть молодого человека наступила от "открытого ранения груди с повреждением сердца"."Преступный умысел организатора убийства не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам ввиду допущенной обвиняемым ошибки", - информирует следствие.Стрелявший скрылся с места преступления, выкинув оружие и свою куртку в лесу, обронив при этом перчатку. После мужчина сел в ожидавший его автомобиль и уехал в Москву. Следствие отмечает, что именно по выброшенной куртке и потерянной перчатке "был выявлен генетический профиль преступника".В отношении 61-летнего жителя Москвы завели дело по статьям "убийство, совершенное из корыстных побуждений, по найму", "незаконное хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", а также по двум эпизодам преступлений, предусмотренных статьей "незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывного устройства".Полностью признав вину, мужчина сообщил следователям, что был нанят для убийства не погибшего, а его отца. На следствии обвиняемый заявил ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которое было удовлетворено прокурором, после чего уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу."Приговором суда мужчина осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - информирует следствие. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.При этом Воронежским областным судом продолжается рассмотрение дела организатора и пособника убийства.

https://ria.ru/20210701/pyanye-1739418940.html

https://ria.ru/20210628/ubiystvo-1738911895.html

https://ria.ru/20210707/sk-1740273132.html

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россия, воронежский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), рамонский район, воронеж, происшествия