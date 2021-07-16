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Жителя Курганской области обвинили в истязании сына
Жителя Курганской области обвинили в истязании сына - РИА Новости, 16.07.2021
Жителя Курганской области обвинили в истязании сына
Мужчина в Курганской области предстанет перед судом по обвинению в истязании 11-летнего сына, сообщает в пятницу СК РФ. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:15
2021-07-16T12:15
2021-07-16T12:15
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следственный комитет россии (ск рф)
курган
курганская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Мужчина в Курганской области предстанет перед судом по обвинению в истязании 11-летнего сына, сообщает в пятницу СК РФ."Следственными органами Следственного комитета России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кургана. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2020-2021 годах мужчина регулярно бил своего 11-летнего сына ремнем по малозначительным поводам. О насилии в семье в правоохранительные органы сообщили соседи. В настоящее время ребенок проживает с матерью отдельно от отца.Обвинительное заключение по делу утверждено. В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд, уточняет СК.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), курган, курганская область, происшествия
Жителя Курганской области обвинили в истязании сына
Житель Курганской области пойдет под суд по обвинению в истязании 11-летнего сына