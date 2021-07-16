https://ria.ru/20210716/sud-1741495409.html
В ЕАО осудили мужчину, сломавшего ногу годовалой дочери из-за ревности
В ЕАО осудили мужчину, сломавшего ногу годовалой дочери из-за ревности - РИА Новости, 16.07.2021
В ЕАО осудили мужчину, сломавшего ногу годовалой дочери из-за ревности
Житель Биробиджана, который сломал ногу своей годовалой дочери из-за ревности к жене, получил 8 лет колонии, сообщает прокуратура ЕАО. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:04
2021-07-16T11:04
2021-07-16T11:04
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биробиджан
еврейская автономная область
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ХАБАРОВСК, 16 июл - РИА Новости. Житель Биробиджана, который сломал ногу своей годовалой дочери из-за ревности к жене, получил 8 лет колонии, сообщает прокуратура ЕАО.В ноябре 2020 года мужчина, приревновав, поссорился со своей сожительницей, избил ее, а затем - годовалую дочь. Тогда на теле девочки были обнаружены ссадины и гематомы, был перелом левой ноги. Следствие выяснило, что мужчина вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртным, неоднократно избивал сожительницу и дочь. Между тем, семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состояла, но уже попадала в поле зрения полиции - соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты."Суд приговорил 39-летнего жителя областного центра к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимый вину в совершении преступлений не признал и отрицал свою причастность к содеянному. Государственным обвинителем по уголовному делу представлено достаточно доказательств, которыми опровергнута ложная версия подсудимого. Приговор в законную силу не вступил", — сообщает надзорное ведомство.Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений по 4 уголовным статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего; истязание несовершеннолетнего; угроза убийством, а также ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.Его супруга в феврале этого года также предстала перед судом за ненадлежащее воспитание годовалой дочери. Еще одного ее ребенка - сына 6 лет - после ЧП с его сестрой, по информации ведомства, из семьи забрали и поместили в госучреждение.
https://ria.ru/20210428/novosibirsk-1730251155.html
https://ria.ru/20210525/ubiystvo-1733757701.html
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россия, биробиджан, еврейская автономная область, происшествия
В ЕАО осудили мужчину, сломавшего ногу годовалой дочери из-за ревности
Жителя ЕАО, сломавшего ногу годовалой дочери из-за ревности к жене, приговорили к 8 годам
ХАБАРОВСК, 16 июл - РИА Новости.
Житель Биробиджана
, который сломал ногу своей годовалой дочери из-за ревности к жене, получил 8 лет колонии, сообщает прокуратура ЕАО.
В ноябре 2020 года мужчина, приревновав, поссорился со своей сожительницей, избил ее, а затем - годовалую дочь. Тогда на теле девочки были обнаружены ссадины и гематомы, был перелом левой ноги. Следствие выяснило, что мужчина вел асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртным, неоднократно избивал сожительницу и дочь. Между тем, семья на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состояла, но уже попадала в поле зрения полиции - соседи жаловались на постоянные ссоры и конфликты.
"Суд приговорил 39-летнего жителя областного центра к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Подсудимый вину в совершении преступлений не признал и отрицал свою причастность к содеянному. Государственным обвинителем по уголовному делу представлено достаточно доказательств, которыми опровергнута ложная версия подсудимого. Приговор в законную силу не вступил", — сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что мужчина признан виновным в совершении ряда преступлений по 4 уголовным статьям: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего; истязание несовершеннолетнего; угроза убийством, а также ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем.
Его супруга в феврале этого года также предстала перед судом за ненадлежащее воспитание годовалой дочери. Еще одного ее ребенка - сына 6 лет - после ЧП с его сестрой, по информации ведомства, из семьи забрали и поместили в госучреждение.