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Морской спецназ США впервые принял на службу женщину
Морской спецназ США впервые принял на службу женщину - РИА Новости, 16.07.2021
Морской спецназ США впервые принял на службу женщину
Управление специальных операций ВМС США, в состав которого входят легендарные "морские котики", впервые приняло в свои ряды женщину. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T08:56
2021-07-16T08:56
военно-морские силы сша
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Управление специальных операций ВМС США, в состав которого входят легендарные "морские котики", впервые приняло в свои ряды женщину.В заявлении говорится, что она сдала экзамен на квалификацию оператора боевых катеров. Имя женщины, возможной участницы тайных операций, не называется из соображений безопасности.Командующий управлением контр-адмирал Г. У. Ховард назвал достижение своей новой подчиненной "экстраординарным".Как отмечается в заявлении, операторы боевых катеров являются экспертами в скрытой закладке и извлечению материалов с использованием уникальной комбинации навыков, в которые входят владение оружием, навигация, радиосвязь, первая помощь, инженерное дело, прыжки с парашютом и тактика спецопераций.Как сообщает телеканал CNN, бойцами морского спецназа в прошлом пытались стать 18 женщин, из которых 14 не прошли испытания. Трое претенденток все еще находятся в процессе подготовки к аттестации.
https://ria.ru/20201017/armiya-ssha-1580105596.html
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военно-морские силы сша, в мире
08:56 16.07.2021
 
Морской спецназ США впервые принял на службу женщину

Морской спецназ США впервые принял на службу женщину на должность оператора боевых катеров

© Фото : Public DomainБойцы спецназа Navy SEAL (США)
Бойцы спецназа Navy SEAL (США) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Public Domain
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Управление специальных операций ВМС США, в состав которого входят легендарные "морские котики", впервые приняло в свои ряды женщину.
В заявлении говорится, что она сдала экзамен на квалификацию оператора боевых катеров. Имя женщины, возможной участницы тайных операций, не называется из соображений безопасности.
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Как отмечается в заявлении, операторы боевых катеров являются экспертами в скрытой закладке и извлечению материалов с использованием уникальной комбинации навыков, в которые входят владение оружием, навигация, радиосвязь, первая помощь, инженерное дело, прыжки с парашютом и тактика спецопераций.
Как сообщает телеканал CNN, бойцами морского спецназа в прошлом пытались стать 18 женщин, из которых 14 не прошли испытания. Трое претенденток все еще находятся в процессе подготовки к аттестации.
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