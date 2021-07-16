https://ria.ru/20210716/ssha-1741478008.html

Морской спецназ США впервые принял на службу женщину

Морской спецназ США впервые принял на службу женщину - РИА Новости, 16.07.2021

Морской спецназ США впервые принял на службу женщину

Управление специальных операций ВМС США, в состав которого входят легендарные "морские котики", впервые приняло в свои ряды женщину. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T08:56

2021-07-16T08:56

2021-07-16T08:56

военно-морские силы сша

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Управление специальных операций ВМС США, в состав которого входят легендарные "морские котики", впервые приняло в свои ряды женщину.В заявлении говорится, что она сдала экзамен на квалификацию оператора боевых катеров. Имя женщины, возможной участницы тайных операций, не называется из соображений безопасности.Командующий управлением контр-адмирал Г. У. Ховард назвал достижение своей новой подчиненной "экстраординарным".Как отмечается в заявлении, операторы боевых катеров являются экспертами в скрытой закладке и извлечению материалов с использованием уникальной комбинации навыков, в которые входят владение оружием, навигация, радиосвязь, первая помощь, инженерное дело, прыжки с парашютом и тактика спецопераций.Как сообщает телеканал CNN, бойцами морского спецназа в прошлом пытались стать 18 женщин, из которых 14 не прошли испытания. Трое претенденток все еще находятся в процессе подготовки к аттестации.

https://ria.ru/20201017/armiya-ssha-1580105596.html

https://ria.ru/20200306/1568223347.html

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2021

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военно-морские силы сша, в мире