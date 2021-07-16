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https://ria.ru/20210716/sputnik-1741625134.html
Никарагуа получила новую партию "Спутника V"
Никарагуа получила новую партию "Спутника V" - РИА Новости, 16.07.2021
Никарагуа получила новую партию "Спутника V"
Власти Никарагуа сообщили о поставке в страну новой партии российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" и планах по расширению программы вакцинации. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T22:57
2021-07-16T22:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
никарагуа
в мире
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МЕХИКО, 16 июл - РИА Новости. Власти Никарагуа сообщили о поставке в страну новой партии российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" и планах по расширению программы вакцинации."Для нас это очень важно, потому что это поддерживает наш план вакцинации, в частности, проведение дней добровольной вакцинации против COVID-19", - сказала министр здравоохранения Марта Рейес журналистам, которые приехали встречать партию "Спутника" в столичный аэропорт.Министр пояснила, что программа вакцинации в стране сейчас расширяется на жителей в возрасте старше 55 лет, готовится план иммунизации жителей старше 50.Министерство здравоохранения Никарагуа в рамках ускоренной процедуры разрешило для применения против COVID-19 вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Вакцинация "Спутником V" началась 2 марта.
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коронавирус covid-19, никарагуа, в мире
22:57 16.07.2021 (обновлено: 22:59 16.07.2021)
 
Никарагуа получила новую партию "Спутника V"

Министр здравоохранения Никарагуа Марта Рейес сообщила о получении новой партии "Спутника V"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МЕХИКО, 16 июл - РИА Новости. Власти Никарагуа сообщили о поставке в страну новой партии российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" и планах по расширению программы вакцинации.
"Для нас это очень важно, потому что это поддерживает наш план вакцинации, в частности, проведение дней добровольной вакцинации против COVID-19", - сказала министр здравоохранения Марта Рейес журналистам, которые приехали встречать партию "Спутника" в столичный аэропорт.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах
Министр пояснила, что программа вакцинации в стране сейчас расширяется на жителей в возрасте старше 55 лет, готовится план иммунизации жителей старше 50.
Министерство здравоохранения Никарагуа в рамках ускоренной процедуры разрешило для применения против COVID-19 вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Вакцинация "Спутником V" началась 2 марта.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19НикарагуаВ мире
 
 
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