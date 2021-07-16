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Хорошие новости
https://ria.ru/20210716/sochi-1741522655.html
В Сочи нашли пропавших в горах подростков
В Сочи нашли пропавших в горах подростков - РИА Новости, 16.07.2021
В Сочи нашли пропавших в горах подростков
В Сочи эвакуировали одного из пропавших подростков, второй травмирован, к нему направились спасатели, сообщила пресс-служба Южно-регионального поискового... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:02
2021-07-16T13:07
хорошие новости
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. В Сочи эвакуировали одного из пропавших подростков, второй травмирован, к нему направились спасатели, сообщила пресс-служба Южно-регионального поискового спасательного отряда.Двое 16-летних подростков отправились в поход на гору Сахарная, после чего перестали выходить на связь. К их поискам приступили спасательные группы в ночь на 14 июля, впоследствии к ним присоединились полицейские, следователи-криминалисты и росгвардейцы.По информации пресс-службы, сегодня в девять утра оперативным дежурным поступила информация о том, что обнаружен один из заблудившихся подростков – это 16-летний турист, приехавший в Сочи из Нижнего Новгорода. Он сообщил, что его друг получил травму и не может идти."По его словам, полтора дня назад, услышав звук летающего вертолета, ребята поняли, что их ищут. Так как друг получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться дальше, приняли решение, что он пойдет искать помощи спасателей один. Турист самостоятельно вышел к базовому лагерю сотрудников Росгвардии, расположенному между горами Сахарная и Амуко", - говорится в сообщении.Подросток рассказал поисковой группе, что его друг ждет их у верховья реки Ушхо."Спасатели эвакуировали заблудившегося подростка вертолетом МЧС России… В настоящий момент к травмированному туристу выдвинулись спасатели", - заключили в пресс-службе."Обнаружено место нахождения второго пропавшего подростка. В данный момент он транспортируется авиацией для оказания неотложной помощи",- говорится в сообщении СУСК.
https://ria.ru/20210712/podtopleniya-1740936886.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия
13:02 16.07.2021 (обновлено: 13:07 16.07.2021)
 
В Сочи нашли пропавших в горах подростков

В Сочи нашли двух пропавших подростков, отправившихся в поход на гору Сахарная

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте "Роза хутор" в Красной поляне
Вид из кабины канатной дороги на склоны гор, поросшие лесом, на горном курорте Роза хутор в Красной поляне - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 16 июл – РИА Новости. В Сочи эвакуировали одного из пропавших подростков, второй травмирован, к нему направились спасатели, сообщила пресс-служба Южно-регионального поискового спасательного отряда.
Двое 16-летних подростков отправились в поход на гору Сахарная, после чего перестали выходить на связь. К их поискам приступили спасательные группы в ночь на 14 июля, впоследствии к ним присоединились полицейские, следователи-криминалисты и росгвардейцы.
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12 июля, 15:14
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По информации пресс-службы, сегодня в девять утра оперативным дежурным поступила информация о том, что обнаружен один из заблудившихся подростков – это 16-летний турист, приехавший в Сочи из Нижнего Новгорода. Он сообщил, что его друг получил травму и не может идти.
"По его словам, полтора дня назад, услышав звук летающего вертолета, ребята поняли, что их ищут. Так как друг получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться дальше, приняли решение, что он пойдет искать помощи спасателей один. Турист самостоятельно вышел к базовому лагерю сотрудников Росгвардии, расположенному между горами Сахарная и Амуко", - говорится в сообщении.
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12 июля, 19:34В России
В Сочи туристка сорвалась с обрыва
Подросток рассказал поисковой группе, что его друг ждет их у верховья реки Ушхо.
"Спасатели эвакуировали заблудившегося подростка вертолетом МЧС России… В настоящий момент к травмированному туристу выдвинулись спасатели", - заключили в пресс-службе.
"Обнаружено место нахождения второго пропавшего подростка. В данный момент он транспортируется авиацией для оказания неотложной помощи",- говорится в сообщении СУСК.
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