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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/sochi-1741489889.html
"Извините, вынужден вам отказать": первый COVID-free-пляж в Сочи
"Извините, вынужден вам отказать": первый COVID-free-пляж в Сочи - РИА Новости, 16.07.2021
"Извините, вынужден вам отказать": первый COVID-free-пляж в Сочи
В Сочи начал работать пляж, свободный от коронавируса. Как туда попасть и что ждет отдыхающих, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:35
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распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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В Сочи начал работать пляж, свободный от коронавируса. Как туда попасть и что ждет отдыхающих, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сочи, фото, фото
13:35 16.07.2021 (обновлено: 14:03 16.07.2021)
 

"Извините, вынужден вам отказать": первый COVID-free-пляж в Сочи

Читать ria.ru в
В Сочи начал работать пляж, свободный от коронавируса. Как туда попасть и что ждет отдыхающих, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Первый в России свободный от коронавируса пляж открыли на территории SPA-отеля "Лазурная".

В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
1 из 10

Первый в России свободный от коронавируса пляж открыли на территории SPA-отеля "Лазурная".

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Пляж начал принимать гостей в четверг.

В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
2 из 10

Пляж начал принимать гостей в четверг.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На входе висит табличка "COVID FREE ПЛЯЖ", охранник проверяет у посетителей QR-коды и справки.

В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
3 из 10

На входе висит табличка "COVID FREE ПЛЯЖ", охранник проверяет у посетителей QR-коды и справки.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

"Извините, вынужден вам отказать", — говорит охранник туристам, у которых нет при себе антиковидных документов.

В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
4 из 10

"Извините, вынужден вам отказать", — говорит охранник туристам, у которых нет при себе антиковидных документов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Попасть на пляж можно только с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом.

В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
5 из 10

Попасть на пляж можно только с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В первый же день работы пляжа нововведение оценили десятки отдыхающих.

В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
6 из 10

В первый же день работы пляжа нововведение оценили десятки отдыхающих.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Информационный стенд по дороге к пляжу SPA-отеля "Лазурная" в Хостинском районе Сочи.

В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
7 из 10

Информационный стенд по дороге к пляжу SPA-отеля "Лазурная" в Хостинском районе Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

С августа Краснодарский край меняет правила для туристов.

В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
8 из 10

С августа Краснодарский край меняет правила для туристов.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Здесь будут принимать только гостей с отрицательным ПЦР-тестом, готовых вакцинироваться.

В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
9 из 10

Здесь будут принимать только гостей с отрицательным ПЦР-тестом, готовых вакцинироваться.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Отдыхающие должны будут cделать прививку от COVID-19 в течение трех дней после приезда.

В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
10 из 10

Отдыхающие должны будут cделать прививку от COVID-19 в течение трех дней после приезда.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
 
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