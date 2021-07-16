https://ria.ru/20210716/sochi-1741489889.html

"Извините, вынужден вам отказать": первый COVID-free-пляж в Сочи

"Извините, вынужден вам отказать": первый COVID-free-пляж в Сочи - РИА Новости, 16.07.2021

"Извините, вынужден вам отказать": первый COVID-free-пляж в Сочи

В Сочи начал работать пляж, свободный от коронавируса. Как туда попасть и что ждет отдыхающих, смотрите в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:35

2021-07-16T13:35

2021-07-16T14:03

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сочи

фото

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В Сочи начал работать пляж, свободный от коронавируса. Как туда попасть и что ждет отдыхающих, смотрите в фотоленте Ria.ru.

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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