"Извините, вынужден вам отказать": первый COVID-free-пляж в Сочи
Первый в России свободный от коронавируса пляж открыли на территории SPA-отеля "Лазурная".
Первый в России свободный от коронавируса пляж открыли на территории SPA-отеля "Лазурная".
Пляж начал принимать гостей в четверг.
На входе висит табличка "COVID FREE ПЛЯЖ", охранник проверяет у посетителей QR-коды и справки.
На входе висит табличка "COVID FREE ПЛЯЖ", охранник проверяет у посетителей QR-коды и справки.
"Извините, вынужден вам отказать", — говорит охранник туристам, у которых нет при себе антиковидных документов.
"Извините, вынужден вам отказать", — говорит охранник туристам, у которых нет при себе антиковидных документов.
Попасть на пляж можно только с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом.
Попасть на пляж можно только с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном заболевании или отрицательным ПЦР-тестом.
В первый же день работы пляжа нововведение оценили десятки отдыхающих.
В первый же день работы пляжа нововведение оценили десятки отдыхающих.
Информационный стенд по дороге к пляжу SPA-отеля "Лазурная" в Хостинском районе Сочи.
Информационный стенд по дороге к пляжу SPA-отеля "Лазурная" в Хостинском районе Сочи.
С августа Краснодарский край меняет правила для туристов.
С августа Краснодарский край меняет правила для туристов.
Здесь будут принимать только гостей с отрицательным ПЦР-тестом, готовых вакцинироваться.
Здесь будут принимать только гостей с отрицательным ПЦР-тестом, готовых вакцинироваться.
Отдыхающие должны будут cделать прививку от COVID-19 в течение трех дней после приезда.
Отдыхающие должны будут cделать прививку от COVID-19 в течение трех дней после приезда.