https://ria.ru/20210716/smartfon-1741469356.html

Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару

Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару - РИА Новости, 16.07.2021

Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару

Смартфон в жаркую погоду не следует подвергать большим нагрузкам, а заряжать устройство рекомендуется не больше, чем на 90% и делать это с перерывами, сообщил... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T03:06

2021-07-16T03:06

2021-07-16T03:06

россия

билайн

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740441984_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_2d078130ad8643a2a7fe5052ecf1b7d9.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Смартфон в жаркую погоду не следует подвергать большим нагрузкам, а заряжать устройство рекомендуется не больше, чем на 90% и делать это с перерывами, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин.При зарядке необходимо контролировать температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства и не позволять гаджету долго находиться в перегретом состоянии. Кроме того, процесс зарядки лучше делить на короткие серии, "давая девайсу отдохнуть и временно стабилизироваться". Во время него смартфон лучше положить на металлическую поверхность и не держать его в сумке или кармане.Кроме того, эксперт рекомендует оградить устройство от воздействия прямых солнечных лучей и не держать его под солнцем на подоконниках, лавочках, на держателях велосипедов, самокатов и под стеклом автомобилей. "Не стоит класть телефон рядом с оборудованием, выделяющим тепло - это микроволновки, панели автомобиля, нагреватели", - добавляет он.Если смартфон все-таки перегрелся, его следует быстро остудить - отключить от зарядки, выключить, положить в тень, "под вентиляцию" и снять пластиковые чехлы и крышки, которые ухудшают теплоотвод от корпуса. Использовать для этого морозилку или лед нельзя, также рекомендуется исключить прямой контакт с водой."Резкие перепады температуры могут вызвать механические деформации элементов схем или аккумулятора и привести в итоге к микроповреждениям составных элементов устройства, а также специальных покрытий", - пояснил собеседник агентства.От использования непроверенных и старых (старше 1,5 лет) зарядных устройств, а также новых телефонов "из коробки" и устройств неизвестного происхождения эксперт советует воздержаться - по его словам, в жару они попадают "в группу повышенного риска".Если смартфон зависает, "ведет себя нестандартно" и нагревается, то следует срочно его охладить или отдать на диагностику. В некоторых случаях, предупреждает специалист, необычная работа устройства и повышенная температура корпуса могут "иметь необратимый характер".

https://ria.ru/20210716/smartfon-1741465566.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, билайн, технологии, общество