Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/smartfon-1741469356.html
Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару
Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару - РИА Новости, 16.07.2021
Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару
Смартфон в жаркую погоду не следует подвергать большим нагрузкам, а заряжать устройство рекомендуется не больше, чем на 90% и делать это с перерывами, сообщил... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T03:06
2021-07-16T03:06
россия
билайн
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740441984_0:0:3273:1842_1920x0_80_0_0_2d078130ad8643a2a7fe5052ecf1b7d9.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Смартфон в жаркую погоду не следует подвергать большим нагрузкам, а заряжать устройство рекомендуется не больше, чем на 90% и делать это с перерывами, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин.При зарядке необходимо контролировать температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства и не позволять гаджету долго находиться в перегретом состоянии. Кроме того, процесс зарядки лучше делить на короткие серии, "давая девайсу отдохнуть и временно стабилизироваться". Во время него смартфон лучше положить на металлическую поверхность и не держать его в сумке или кармане.Кроме того, эксперт рекомендует оградить устройство от воздействия прямых солнечных лучей и не держать его под солнцем на подоконниках, лавочках, на держателях велосипедов, самокатов и под стеклом автомобилей. "Не стоит класть телефон рядом с оборудованием, выделяющим тепло - это микроволновки, панели автомобиля, нагреватели", - добавляет он.Если смартфон все-таки перегрелся, его следует быстро остудить - отключить от зарядки, выключить, положить в тень, "под вентиляцию" и снять пластиковые чехлы и крышки, которые ухудшают теплоотвод от корпуса. Использовать для этого морозилку или лед нельзя, также рекомендуется исключить прямой контакт с водой."Резкие перепады температуры могут вызвать механические деформации элементов схем или аккумулятора и привести в итоге к микроповреждениям составных элементов устройства, а также специальных покрытий", - пояснил собеседник агентства.От использования непроверенных и старых (старше 1,5 лет) зарядных устройств, а также новых телефонов "из коробки" и устройств неизвестного происхождения эксперт советует воздержаться - по его словам, в жару они попадают "в группу повышенного риска".Если смартфон зависает, "ведет себя нестандартно" и нагревается, то следует срочно его охладить или отдать на диагностику. В некоторых случаях, предупреждает специалист, необычная работа устройства и повышенная температура корпуса могут "иметь необратимый характер".
https://ria.ru/20210716/smartfon-1741465566.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740441984_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_47ffe9bd0a09187350080424d0bf68b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, билайн, технологии, общество
03:06 16.07.2021
 
Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару

Эксперт Верещагин посоветовал не подвергать смартфон в жаркую погоду большим нагрузкам

© РИА Новости / Павел БедняковДевушка со смартфоном в парке
Девушка со смартфоном в парке - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Смартфон в жаркую погоду не следует подвергать большим нагрузкам, а заряжать устройство рекомендуется не больше, чем на 90% и делать это с перерывами, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин.
"Стараемся ограничить расход энергии. Большие и длительные токи потребления разогревают цепи и корпус аппарата не меньше, чем при зарядке устройства. Что делаем: уменьшаем яркость экрана - у смартфонов это основной бустер расхода, - уменьшаем время работы с включенным экраном, избегаем длительных звонков и интернет-сессий, дольше 15-20 минут, например, фильмы, музыка, аудио-видео конференции", - отметил он.
При зарядке необходимо контролировать температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства и не позволять гаджету долго находиться в перегретом состоянии. Кроме того, процесс зарядки лучше делить на короткие серии, "давая девайсу отдохнуть и временно стабилизироваться". Во время него смартфон лучше положить на металлическую поверхность и не держать его в сумке или кармане.
Кроме того, эксперт рекомендует оградить устройство от воздействия прямых солнечных лучей и не держать его под солнцем на подоконниках, лавочках, на держателях велосипедов, самокатов и под стеклом автомобилей. "Не стоит класть телефон рядом с оборудованием, выделяющим тепло - это микроволновки, панели автомобиля, нагреватели", - добавляет он.
Девушка держит смартфон на фоне мусорной корзины со старыми телеонами - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
01:17
Специалист предупредил, почему нельзя выбрасывать старый смартфон
Если смартфон все-таки перегрелся, его следует быстро остудить - отключить от зарядки, выключить, положить в тень, "под вентиляцию" и снять пластиковые чехлы и крышки, которые ухудшают теплоотвод от корпуса. Использовать для этого морозилку или лед нельзя, также рекомендуется исключить прямой контакт с водой.
"Резкие перепады температуры могут вызвать механические деформации элементов схем или аккумулятора и привести в итоге к микроповреждениям составных элементов устройства, а также специальных покрытий", - пояснил собеседник агентства.
От использования непроверенных и старых (старше 1,5 лет) зарядных устройств, а также новых телефонов "из коробки" и устройств неизвестного происхождения эксперт советует воздержаться - по его словам, в жару они попадают "в группу повышенного риска".
Если смартфон зависает, "ведет себя нестандартно" и нагревается, то следует срочно его охладить или отдать на диагностику. В некоторых случаях, предупреждает специалист, необычная работа устройства и повышенная температура корпуса могут "иметь необратимый характер".
 
РоссияБилайнТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48В Хабаровском крае паводок уничтожил мост через реку Ургал
07:41В Донецке заявили об обстреле со стороны ВСУ
07:29South China Morning Post сравнила эффективность вакцин BioNTech и Sinovac
07:03Исследование: более половины россиян хотят работать летом четыре дня
06:19Врач рассказал, как выбрать очки от солнца
06:14В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
06:12Робот из России успешно прошел испытательный срок в полиции Абу-Даби
06:10В Приморье вандалы осквернили кладбище
06:06Общественная палата подготовила предложения по поддержке детского отдыха
05:57В Оби экс-полицейского обвиняют в получении взятки новогодней елкой
05:39Росстат узнал, у скольких семей нет автомобиля
05:23Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
05:13В Москве за 12 часов перевернулся второй подряд грузовик
05:05Кардиолог назвала снижающие давление продукты
04:59РБК: в России резко подорожали бананы
04:36Врач напомнил признаки теплового удара
04:09В "Автостате" рассказали о самых практичных автомобилях
04:00В Кот-д'Ивуаре жертвами ДТП стали 23 человека
03:35Врач рассказала, кому нельзя есть арбуз
03:18Врач напомнила, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться
Лента новостейМолния