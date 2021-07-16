https://ria.ru/20210716/smartfon-1741469356.html
Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару
Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару - РИА Новости, 16.07.2021
Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару
Смартфон в жаркую погоду не следует подвергать большим нагрузкам, а заряжать устройство рекомендуется не больше, чем на 90% и делать это с перерывами, сообщил... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T03:06
2021-07-16T03:06
2021-07-16T03:06
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Смартфон в жаркую погоду не следует подвергать большим нагрузкам, а заряжать устройство рекомендуется не больше, чем на 90% и делать это с перерывами, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн" Алексей Верещагин.При зарядке необходимо контролировать температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства и не позволять гаджету долго находиться в перегретом состоянии. Кроме того, процесс зарядки лучше делить на короткие серии, "давая девайсу отдохнуть и временно стабилизироваться". Во время него смартфон лучше положить на металлическую поверхность и не держать его в сумке или кармане.Кроме того, эксперт рекомендует оградить устройство от воздействия прямых солнечных лучей и не держать его под солнцем на подоконниках, лавочках, на держателях велосипедов, самокатов и под стеклом автомобилей. "Не стоит класть телефон рядом с оборудованием, выделяющим тепло - это микроволновки, панели автомобиля, нагреватели", - добавляет он.Если смартфон все-таки перегрелся, его следует быстро остудить - отключить от зарядки, выключить, положить в тень, "под вентиляцию" и снять пластиковые чехлы и крышки, которые ухудшают теплоотвод от корпуса. Использовать для этого морозилку или лед нельзя, также рекомендуется исключить прямой контакт с водой."Резкие перепады температуры могут вызвать механические деформации элементов схем или аккумулятора и привести в итоге к микроповреждениям составных элементов устройства, а также специальных покрытий", - пояснил собеседник агентства.От использования непроверенных и старых (старше 1,5 лет) зарядных устройств, а также новых телефонов "из коробки" и устройств неизвестного происхождения эксперт советует воздержаться - по его словам, в жару они попадают "в группу повышенного риска".Если смартфон зависает, "ведет себя нестандартно" и нагревается, то следует срочно его охладить или отдать на диагностику. В некоторых случаях, предупреждает специалист, необычная работа устройства и повышенная температура корпуса могут "иметь необратимый характер".
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россия, билайн, технологии, общество
Эксперт рассказал, как безопасно пользоваться смартфоном в жару
Эксперт Верещагин посоветовал не подвергать смартфон в жаркую погоду большим нагрузкам
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Смартфон в жаркую погоду не следует подвергать большим нагрузкам, а заряжать устройство рекомендуется не больше, чем на 90% и делать это с перерывами, сообщил РИА Новости начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "Билайн
" Алексей Верещагин.
"Стараемся ограничить расход энергии. Большие и длительные токи потребления разогревают цепи и корпус аппарата не меньше, чем при зарядке устройства. Что делаем: уменьшаем яркость экрана - у смартфонов это основной бустер расхода, - уменьшаем время работы с включенным экраном, избегаем длительных звонков и интернет-сессий, дольше 15-20 минут, например, фильмы, музыка, аудио-видео конференции", - отметил он.
При зарядке необходимо контролировать температуру экрана, корпуса телефона и зарядного устройства и не позволять гаджету долго находиться в перегретом состоянии. Кроме того, процесс зарядки лучше делить на короткие серии, "давая девайсу отдохнуть и временно стабилизироваться". Во время него смартфон лучше положить на металлическую поверхность и не держать его в сумке или кармане.
Кроме того, эксперт рекомендует оградить устройство от воздействия прямых солнечных лучей и не держать его под солнцем на подоконниках, лавочках, на держателях велосипедов, самокатов и под стеклом автомобилей. "Не стоит класть телефон рядом с оборудованием, выделяющим тепло - это микроволновки, панели автомобиля, нагреватели", - добавляет он.
Если смартфон все-таки перегрелся, его следует быстро остудить - отключить от зарядки, выключить, положить в тень, "под вентиляцию" и снять пластиковые чехлы и крышки, которые ухудшают теплоотвод от корпуса. Использовать для этого морозилку или лед нельзя, также рекомендуется исключить прямой контакт с водой.
"Резкие перепады температуры могут вызвать механические деформации элементов схем или аккумулятора и привести в итоге к микроповреждениям составных элементов устройства, а также специальных покрытий", - пояснил собеседник агентства.
От использования непроверенных и старых (старше 1,5 лет) зарядных устройств, а также новых телефонов "из коробки" и устройств неизвестного происхождения эксперт советует воздержаться - по его словам, в жару они попадают "в группу повышенного риска".
Если смартфон зависает, "ведет себя нестандартно" и нагревается, то следует срочно его охладить или отдать на диагностику. В некоторых случаях, предупреждает специалист, необычная работа устройства и повышенная температура корпуса могут "иметь необратимый характер".