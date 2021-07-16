Специалист предупредил, почему нельзя выбрасывать старый смартфон
Эксперт Роскачества Кузьменко призвал не выбрасывать старые смартфоны из-за вреда экологии
© Depositphotos / billiondigitalДевушка держит смартфон на фоне мусорной корзины со старыми телеонами
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Следует помнить, что при изготовлении смартфона используются вещества и компоненты, которые вредят людям и окружающей среде. Поэтому выбрасывать с остальным бытовым мусором отслуживший свое телефон нельзя, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.
"Корпус выполняется из металла или пластика. Пластик разлагается многие сотни лет, а если его сжигают, выделяются токсичные вещества. Экран – это чаще всего стекло, которое при повреждении может поранить животных или людей, участвующих в утилизации отходов. Клавиши изготавливают из полимерных материалов, которые могут выделять токсины. Вредные вещества попадают в почву и негативно влияют на всю экосистему", - подчеркнул эксперт.
По его словам, самая опасная часть в телефоне – аккумулятор. В его содержании можно обнаружить свинец, хром, никель, щелочи, ртуть, литий и кадмий.
Кузьменко также напомнил, что за неправильную утилизацию телефона можно получить штраф до 2 тысяч рублей по ст. 8 КоАП РФ.
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