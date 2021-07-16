https://ria.ru/20210716/smartfon-1741465566.html

Специалист предупредил, почему нельзя выбрасывать старый смартфон

Специалист предупредил, почему нельзя выбрасывать старый смартфон - РИА Новости, 16.07.2021

Специалист предупредил, почему нельзя выбрасывать старый смартфон

Следует помнить, что при изготовлении смартфона используются вещества и компоненты, которые вредят людям и окружающей среде. Поэтому выбрасывать с остальным... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:17

2021-07-16T01:17

2021-07-16T01:17

сергей кузьменко

россия

роскачество

технологии

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Следует помнить, что при изготовлении смартфона используются вещества и компоненты, которые вредят людям и окружающей среде. Поэтому выбрасывать с остальным бытовым мусором отслуживший свое телефон нельзя, рассказал агентству "Прайм" старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.По его словам, самая опасная часть в телефоне – аккумулятор. В его содержании можно обнаружить свинец, хром, никель, щелочи, ртуть, литий и кадмий.Кузьменко также напомнил, что за неправильную утилизацию телефона можно получить штраф до 2 тысяч рублей по ст. 8 КоАП РФ.

https://ria.ru/20210713/sekrety-1741011645.html

россия

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2021

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сергей кузьменко, россия, роскачество, технологии