https://ria.ru/20210716/shtrafy-1741586832.html

В Совфеде поддержали проект о штрафах за жестокое обращение с животными

В Совфеде поддержали проект о штрафах за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 16.07.2021

В Совфеде поддержали проект о штрафах за жестокое обращение с животными

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта, предусматривающего административную ответственность... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:27

2021-07-16T17:27

2021-07-16T17:27

россия

андрей клишас

совет федерации рф

владимир бурматов

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта, предусматривающего административную ответственность за выброшенных на улицу животных, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас."Комитет поддержал концепцию проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях", внесенный депутатами Государственной Думы Павлом Крашенинниковым и Владимиром Бурматовым", - сказал он.Законопроект предусматривает штраф для граждан до трёх тысяч рублей за отсутствие надлежащего ухода за животными, а также отказ владельца от своего питомца без обеспечения его дальнейшего содержания, то есть фактическое "выбрасывание на улицу". Должностные лица в этом случае заплатят штраф до 15 тысяч рублей, юридические - до 30 тысяч рублей."Законопроект отвечает целям, заложенным поправками к Конституции РФ. Он направлен на формирование в обществе ответственного обращения с животными в соответствии со статьей 114 Основного закона", - заявил Клишас.Также документ вводит штрафы за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - для граждан от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210617/shtraf-1737402282.html

https://ria.ru/20210629/pravitelstvo-1739058919.html

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россия, андрей клишас, совет федерации рф, владимир бурматов, общество