Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/shtrafy-1741586832.html
В Совфеде поддержали проект о штрафах за жестокое обращение с животными
В Совфеде поддержали проект о штрафах за жестокое обращение с животными - РИА Новости, 16.07.2021
В Совфеде поддержали проект о штрафах за жестокое обращение с животными
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта, предусматривающего административную ответственность... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:27
2021-07-16T17:27
россия
андрей клишас
совет федерации рф
владимир бурматов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151086/43/1510864379_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_df4be19574dc0ffb4b1a7da55be97eab.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта, предусматривающего административную ответственность за выброшенных на улицу животных, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас."Комитет поддержал концепцию проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях", внесенный депутатами Государственной Думы Павлом Крашенинниковым и Владимиром Бурматовым", - сказал он.Законопроект предусматривает штраф для граждан до трёх тысяч рублей за отсутствие надлежащего ухода за животными, а также отказ владельца от своего питомца без обеспечения его дальнейшего содержания, то есть фактическое "выбрасывание на улицу". Должностные лица в этом случае заплатят штраф до 15 тысяч рублей, юридические - до 30 тысяч рублей."Законопроект отвечает целям, заложенным поправками к Конституции РФ. Он направлен на формирование в обществе ответственного обращения с животными в соответствии со статьей 114 Основного закона", - заявил Клишас.Также документ вводит штрафы за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - для граждан от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210617/shtraf-1737402282.html
https://ria.ru/20210629/pravitelstvo-1739058919.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151086/43/1510864379_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_5256f0383fc4f388999dc9d7d42556ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей клишас, совет федерации рф, владимир бурматов, общество
17:27 16.07.2021
 
В Совфеде поддержали проект о штрафах за жестокое обращение с животными

Комитет Совфеда поддержал законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомный пес на одной из улиц Великого Новгорода
Бездомный пес на одной из улиц Великого Новгорода - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал концепцию законопроекта, предусматривающего административную ответственность за выброшенных на улицу животных, сообщил РИА Новости председатель комитета Андрей Клишас.
"Комитет поддержал концепцию проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях", внесенный депутатами Государственной Думы Павлом Крашенинниковым и Владимиром Бурматовым", - сказал он.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 14:30
В Госдуму внесли проект о штрафе за жестокое обращение с животными
Законопроект предусматривает штраф для граждан до трёх тысяч рублей за отсутствие надлежащего ухода за животными, а также отказ владельца от своего питомца без обеспечения его дальнейшего содержания, то есть фактическое "выбрасывание на улицу". Должностные лица в этом случае заплатят штраф до 15 тысяч рублей, юридические - до 30 тысяч рублей.
"Законопроект отвечает целям, заложенным поправками к Конституции РФ. Он направлен на формирование в обществе ответственного обращения с животными в соответствии со статьей 114 Основного закона", - заявил Клишас.
Также документ вводит штрафы за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния - для граждан от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
Собака - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 15:21
Правительство поддержало штрафы за жестокое обращение с животными
 
РоссияАндрей КлишасСовет Федерации РФВладимир БурматовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
08:00Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной
08:00"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
Лента новостейМолния