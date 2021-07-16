https://ria.ru/20210716/sevastopol-1741539175.html

Власти Севастополя рассказали, как новые ограничения повлияют на турпоток

Власти Севастополя рассказали, как новые ограничения повлияют на турпоток - РИА Новости, 16.07.2021

Власти Севастополя рассказали, как новые ограничения повлияют на турпоток

Введение новых антиковидных мер при заселении в отели Севастополя серьезно не повлияет на туристический поток в регион, заявила начальник городского управления... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:38

2021-07-16T16:38

2021-07-16T16:38

туризм

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коронавирус covid-19

россия

туризм

туристы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Введение новых антиковидных мер при заселении в отели Севастополя серьезно не повлияет на туристический поток в регион, заявила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.Проживание в гостиницах Севастополя без справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19 с 16 июля невозможно, теста ПЦР теперь недостаточно, сообщили ранее власти региона.Кроме того, в городе с пятницы запрещено размещение палаточных лагерей, добавила она."На туристический поток влияют очень много факторов, мы не можем говорить, что введение сертификатов и справок существенно скажутся на нем. Серьезная ситуация из-за коронавируса и в России, и в мире на данный момент, плюс мы должны помнить, что сейчас открыты зарубежные направления, так что окончательные выводы можно будет сделать по окончании сезона", – сказала Остапенко.Ранее в отели города можно было заселиться, имея тест ПЦР с отрицательным результатом, теперь этого недостаточно. Но отдыхающие в отелях Севастополя туристы, которые приехали ранее без указанных документов, выселяться не будут, заверили власти.За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 122 случая заболевания COVID-19, 129 человек выписаны после выздоровления. По данным Роспотребнадзора, всего в городе с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 18 523 человека, выздоровели 16 199 человек, 791 умер.

https://ria.ru/20210716/sevastopol-1741502613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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