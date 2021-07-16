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Туризм
https://ria.ru/20210716/sevastopol-1741539175.html
Власти Севастополя рассказали, как новые ограничения повлияют на турпоток
Власти Севастополя рассказали, как новые ограничения повлияют на турпоток - РИА Новости, 16.07.2021
Власти Севастополя рассказали, как новые ограничения повлияют на турпоток
Введение новых антиковидных мер при заселении в отели Севастополя серьезно не повлияет на туристический поток в регион, заявила начальник городского управления... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:38
2021-07-16T16:38
туризм
отдых в россии 2021 летом
вакцинация россиян от covid-19
отдых на море
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коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Введение новых антиковидных мер при заселении в отели Севастополя серьезно не повлияет на туристический поток в регион, заявила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.Проживание в гостиницах Севастополя без справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19 с 16 июля невозможно, теста ПЦР теперь недостаточно, сообщили ранее власти региона.Кроме того, в городе с пятницы запрещено размещение палаточных лагерей, добавила она."На туристический поток влияют очень много факторов, мы не можем говорить, что введение сертификатов и справок существенно скажутся на нем. Серьезная ситуация из-за коронавируса и в России, и в мире на данный момент, плюс мы должны помнить, что сейчас открыты зарубежные направления, так что окончательные выводы можно будет сделать по окончании сезона", – сказала Остапенко.Ранее в отели города можно было заселиться, имея тест ПЦР с отрицательным результатом, теперь этого недостаточно. Но отдыхающие в отелях Севастополя туристы, которые приехали ранее без указанных документов, выселяться не будут, заверили власти.За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 122 случая заболевания COVID-19, 129 человек выписаны после выздоровления. По данным Роспотребнадзора, всего в городе с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 18 523 человека, выздоровели 16 199 человек, 791 умер.
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отдых в россии 2021 летом, вакцинация россиян от covid-19, отдых на море, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), севастополь
16:38 16.07.2021
 
Власти Севастополя рассказали, как новые ограничения повлияют на турпоток

Власти: новые антиковидные меры в Севастополе существенно не повлияют на турпоток

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует памятник затопленным кораблям в Севастополе
Девушка фотографирует памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Введение новых антиковидных мер при заселении в отели Севастополя серьезно не повлияет на туристический поток в регион, заявила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.
Проживание в гостиницах Севастополя без справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19 с 16 июля невозможно, теста ПЦР теперь недостаточно, сообщили ранее власти региона.
Кроме того, в городе с пятницы запрещено размещение палаточных лагерей, добавила она.
"На туристический поток влияют очень много факторов, мы не можем говорить, что введение сертификатов и справок существенно скажутся на нем. Серьезная ситуация из-за коронавируса и в России, и в мире на данный момент, плюс мы должны помнить, что сейчас открыты зарубежные направления, так что окончательные выводы можно будет сделать по окончании сезона", – сказала Остапенко.
Ранее в отели города можно было заселиться, имея тест ПЦР с отрицательным результатом, теперь этого недостаточно. Но отдыхающие в отелях Севастополя туристы, которые приехали ранее без указанных документов, выселяться не будут, заверили власти.
За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 122 случая заболевания COVID-19, 129 человек выписаны после выздоровления. По данным Роспотребнадзора, всего в городе с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 18 523 человека, выздоровели 16 199 человек, 791 умер.
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