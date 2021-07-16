https://ria.ru/20210716/sevastopol-1741502613.html
В Севастополе ужесточили правила заселения в гостиницы из-за коронавируса
В Севастополе ужесточили правила заселения в гостиницы из-за коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021
В Севастополе ужесточили правила заселения в гостиницы из-за коронавируса
С 16 июля туристы не смогут заселиться в отели в Севастополе без справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщила начальник... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:35
2021-07-16T11:35
2021-07-16T12:58
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новости - туризм
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. С 16 июля туристы не смогут заселиться в отели в Севастополе без справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.Ранее это можно было сделать и с ПЦР-тестом. При этом документ, подтверждающий наличие антител, должен быть выдан не позднее, чем за 30 дней до заселения.Уже живущих в отелях туристов, которые приехали ранее без указанных документов, выселять не будут, заверили власти.Кроме того, в городе с пятницы запрещено размещение палаточных лагерей, добавила она.За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 122 новых случая заболевания COVID-19, 129 человек выписаны после выздоровления. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 18 523 человека, выздоровели 16 199 человек, 791 умер.
https://ria.ru/20210715/krym-1741333091.html
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туризм, туристы, новости - туризм, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, севастополь
11:35 16.07.2021 (обновлено: 12:58 16.07.2021)
В Севастополе ужесточили правила заселения в гостиницы из-за коронавируса
В Севастополе с пятницы заселиться в отели можно только при наличии антител к коронавирусу