https://ria.ru/20210716/sevastopol-1741502613.html

В Севастополе ужесточили правила заселения в гостиницы из-за коронавируса

В Севастополе ужесточили правила заселения в гостиницы из-за коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021

В Севастополе ужесточили правила заселения в гостиницы из-за коронавируса

С 16 июля туристы не смогут заселиться в отели в Севастополе без справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщила начальник... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:35

2021-07-16T11:35

2021-07-16T12:58

туризм

туристы

новости - туризм

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/105853/09/1058530958_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_fbdd0135a5a26e064de144442988f961.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. С 16 июля туристы не смогут заселиться в отели в Севастополе без справки о наличии антител или сертификата о вакцинации от COVID-19, сообщила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.Ранее это можно было сделать и с ПЦР-тестом. При этом документ, подтверждающий наличие антител, должен быть выдан не позднее, чем за 30 дней до заселения.Уже живущих в отелях туристов, которые приехали ранее без указанных документов, выселять не будут, заверили власти.Кроме того, в городе с пятницы запрещено размещение палаточных лагерей, добавила она.За последние сутки в Севастополе зарегистрировано 122 новых случая заболевания COVID-19, 129 человек выписаны после выздоровления. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе с начала пандемии заболели новой коронавирусной инфекцией 18 523 человека, выздоровели 16 199 человек, 791 умер.

https://ria.ru/20210715/krym-1741333091.html

https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738530277.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, новости - туризм, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, севастополь