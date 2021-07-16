"Мой экспорт" пополнится банковскими, страховыми и партнерскими сервисами
© Фото предоставлено пресс-службой группы компаний РЭЦАлексей Михайлик
© Фото предоставлено пресс-службой группы компаний РЭЦ
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Банковские, страховые и партнерские сервисы появятся на платформе "Мой экспорт", сообщает пресс-служба РЭЦ.
Там отметили, что соответствующие изменения в распоряжение правительства РФ о перечне услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставление которых может осуществляться в цифровом виде на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Основным изменением стало расширение перечня бизнес-сервисов, в том числе за счет подключения услуг сторонних провайдеров на платформе. Кроме того, цифровизации подвергнутся образовательные, кредитно-гарантийные и страховые продукты группы РЭЦ", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Изменения в законодательстве позволят нам закрепить фокус дальнейшего развития платформы. Так, основной упор в развитие платформы "Мой экспорт" на ближайший год будет направлен на создание макретплэйса услуг, в котором будут представлены партнеры, оказывающие услуги экспортерам по стандартным требованиям к качеству", - прокомментировал расширение перечня услуг вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.
"Вторым фокусом станет поддержка выхода экспортеров на международные и иностранные электронные торговые площадки. Уже сейчас наблюдается тенденция, характеризующая рост объёма экспорта посредством e-commerce нарастающим итогом из года в год. И мы, со своей стороны, поддерживаем этот тренд за счет предоставления возможности российским экспортерам размещать свои товары на иностранных маркетплейсах", - добавил он.
По его словам, расширение перечня услуг – это этап на пути к созданию целостной цифровой экосистемы поддержки экспорта, направленный на удовлетворение большего числа потребностей экспортеров в формате "под ключ".