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"Мой экспорт" пополнится банковскими, страховыми и партнерскими сервисами
"Мой экспорт" пополнится банковскими, страховыми и партнерскими сервисами - РИА Новости, 16.07.2021
"Мой экспорт" пополнится банковскими, страховыми и партнерскими сервисами
Банковские, страховые и партнерские сервисы появятся на платформе "Мой экспорт", сообщает пресс-служба РЭЦ. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:39
2021-07-16T15:39
россия
российский экспортный центр (рэц)
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
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технологии
экономика
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Банковские, страховые и партнерские сервисы появятся на платформе "Мой экспорт", сообщает пресс-служба РЭЦ.Там отметили, что соответствующие изменения в распоряжение правительства РФ о перечне услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставление которых может осуществляться в цифровом виде на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Изменения в законодательстве позволят нам закрепить фокус дальнейшего развития платформы. Так, основной упор в развитие платформы "Мой экспорт" на ближайший год будет направлен на создание макретплэйса услуг, в котором будут представлены партнеры, оказывающие услуги экспортерам по стандартным требованиям к качеству", - прокомментировал расширение перечня услуг вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.По его словам, расширение перечня услуг – это этап на пути к созданию целостной цифровой экосистемы поддержки экспорта, направленный на удовлетворение большего числа потребностей экспортеров в формате "под ключ".
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россия, российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, михаил мишустин, технологии, экономика
15:39 16.07.2021
 

"Мой экспорт" пополнится банковскими, страховыми и партнерскими сервисами

© Фото предоставлено пресс-службой группы компаний РЭЦАлексей Михайлик
Алексей Михайлик
© Фото предоставлено пресс-службой группы компаний РЭЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Банковские, страховые и партнерские сервисы появятся на платформе "Мой экспорт", сообщает пресс-служба РЭЦ.
Там отметили, что соответствующие изменения в распоряжение правительства РФ о перечне услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставление которых может осуществляться в цифровом виде на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Основным изменением стало расширение перечня бизнес-сервисов, в том числе за счет подключения услуг сторонних провайдеров на платформе. Кроме того, цифровизации подвергнутся образовательные, кредитно-гарантийные и страховые продукты группы РЭЦ", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Изменения в законодательстве позволят нам закрепить фокус дальнейшего развития платформы. Так, основной упор в развитие платформы "Мой экспорт" на ближайший год будет направлен на создание макретплэйса услуг, в котором будут представлены партнеры, оказывающие услуги экспортерам по стандартным требованиям к качеству", - прокомментировал расширение перечня услуг вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.
"Вторым фокусом станет поддержка выхода экспортеров на международные и иностранные электронные торговые площадки. Уже сейчас наблюдается тенденция, характеризующая рост объёма экспорта посредством e-commerce нарастающим итогом из года в год. И мы, со своей стороны, поддерживаем этот тренд за счет предоставления возможности российским экспортерам размещать свои товары на иностранных маркетплейсах", - добавил он.
По его словам, расширение перечня услуг – это этап на пути к созданию целостной цифровой экосистемы поддержки экспорта, направленный на удовлетворение большего числа потребностей экспортеров в формате "под ключ".
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РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)АО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центрМихаил МишустинТехнологииЭкономика
 
 
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