https://ria.ru/20210716/servisy-1741557176.html

"Мой экспорт" пополнится банковскими, страховыми и партнерскими сервисами

"Мой экспорт" пополнится банковскими, страховыми и партнерскими сервисами - РИА Новости, 16.07.2021

"Мой экспорт" пополнится банковскими, страховыми и партнерскими сервисами

Банковские, страховые и партнерские сервисы появятся на платформе "Мой экспорт", сообщает пресс-служба РЭЦ. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:39

2021-07-16T15:39

2021-07-16T15:39

россия

российский экспортный центр (рэц)

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр

михаил мишустин

технологии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741561526_0:102:600:440_1920x0_80_0_0_0767b8ae3ace3143d80aaeb9df89ac5e.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Банковские, страховые и партнерские сервисы появятся на платформе "Мой экспорт", сообщает пресс-служба РЭЦ.Там отметили, что соответствующие изменения в распоряжение правительства РФ о перечне услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, предоставление которых может осуществляться в цифровом виде на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), подписал премьер-министр Михаил Мишустин."Изменения в законодательстве позволят нам закрепить фокус дальнейшего развития платформы. Так, основной упор в развитие платформы "Мой экспорт" на ближайший год будет направлен на создание макретплэйса услуг, в котором будут представлены партнеры, оказывающие услуги экспортерам по стандартным требованиям к качеству", - прокомментировал расширение перечня услуг вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик.По его словам, расширение перечня услуг – это этап на пути к созданию целостной цифровой экосистемы поддержки экспорта, направленный на удовлетворение большего числа потребностей экспортеров в формате "под ключ".

https://ria.ru/20210712/eksport-1740951646.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, михаил мишустин, технологии, экономика