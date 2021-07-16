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Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья
Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья - РИА Новости, 16.07.2021
Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме внести поправки, освобождающие семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:43
2021-07-16T19:06
жилье
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме внести поправки, освобождающие семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для покупки нового."Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи", — пояснил глава государства.Он напомнил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.Подготовить поправки парламентариям и членам правительства необходимо до 1 ноября.Эту идею глава государства впервые озвучил еще в середине июня на съезде партии "Единая Россия".Ранее президент заявил, что поддержка семей с детьми — один из важнейших приоритетов партии "Единая Россия". Глава страны подчеркнул, что сейчас Россия попадает в демографическую яму. Чтобы переломить это, необходимо консолидировать усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей. Путин подчеркнул, что будущее страны — это благополучная и крепкая семья с детьми.
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жилье, госдума рф, владимир путин, общество
18:43 16.07.2021 (обновлено: 19:06 16.07.2021)
 
Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья

Президент Путин предложил освободить от налога при продаже жилья семьи с двумя и более детьми

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме внести поправки, освобождающие семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для покупки нового.
"Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи", — пояснил глава государства.
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Он напомнил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.
"Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье", — добавил Путин.
Подготовить поправки парламентариям и членам правительства необходимо до 1 ноября.
Эту идею глава государства впервые озвучил еще в середине июня на съезде партии "Единая Россия".
Ранее президент заявил, что поддержка семей с детьми — один из важнейших приоритетов партии "Единая Россия". Глава страны подчеркнул, что сейчас Россия попадает в демографическую яму. Чтобы переломить это, необходимо консолидировать усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей. Путин подчеркнул, что будущее страны — это благополучная и крепкая семья с детьми.
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ЖильеГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
 
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