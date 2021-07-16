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Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья

Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья - РИА Новости, 16.07.2021

Путин предложил освободить семьи с детьми от налога при продаже жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме внести поправки, освобождающие семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T18:43

2021-07-16T18:43

2021-07-16T19:06

жилье

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Госдуме внести поправки, освобождающие семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для покупки нового."Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи", — пояснил глава государства.Он напомнил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.Подготовить поправки парламентариям и членам правительства необходимо до 1 ноября.Эту идею глава государства впервые озвучил еще в середине июня на съезде партии "Единая Россия".Ранее президент заявил, что поддержка семей с детьми — один из важнейших приоритетов партии "Единая Россия". Глава страны подчеркнул, что сейчас Россия попадает в демографическую яму. Чтобы переломить это, необходимо консолидировать усилия по развитию экономики и регионов, социальной сферы, здравоохранения, образования, по укреплению традиционных ценностей. Путин подчеркнул, что будущее страны — это благополучная и крепкая семья с детьми.

https://realty.ria.ru/20210701/ipoteka-1739356021.html

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жилье, госдума рф, владимир путин, общество