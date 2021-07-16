06:14 16.07.2021 (обновлено: 07:36 16.07.2021)
В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
Советник офиса Зеленского Арестович обвинил Меркель в сдаче интересов Украины
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель "сдала интересы" Украины в пользу России, с таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. "А не принесли (результатов. – прим. ред.) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России", - выразил мнение Арестович.
По утверждению советника, Зеленский не нашел "общего языка" с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода "Северный поток — 2" и выполнение "формулы Штайнмайера". "Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться", - добавил Арестович, назвав при этом канцлера "уходящим политиком".
Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. "Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <…> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо – ред.) Байдена есть такие люди", - заключил советник.
Зеленский встретился с Меркель в Берлине 12 июля, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией. Президент Украины потребовал в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" гарантий стабильного газоснабжения Украины на 10-15 лет, а также назвал российский газопровод угрозой энергетической безопасности страны.
Впоследствии Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии, несмотря на расхождение взглядов по строительству "Северного потока — 2".