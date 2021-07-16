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В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины - РИА Новости, 16.07.2021
В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины
Канцлер Германии Ангела Меркель "сдала интересы" Украины в пользу России, с таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил советник делегации Киева в РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T06:14
2021-07-16T07:36
алексей арестович
россия
северный поток — 2
владимир зеленский
ангела меркель
германия
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель "сдала интересы" Украины в пользу России, с таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. "А не принесли (результатов. – прим. ред.) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России", - выразил мнение Арестович.По утверждению советника, Зеленский не нашел "общего языка" с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода "Северный поток — 2" и выполнение "формулы Штайнмайера". "Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться", - добавил Арестович, назвав при этом канцлера "уходящим политиком".Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. "Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. &lt;…&gt; Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо – ред.) Байдена есть такие люди", - заключил советник.Зеленский встретился с Меркель в Берлине 12 июля, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией. Президент Украины потребовал в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" гарантий стабильного газоснабжения Украины на 10-15 лет, а также назвал российский газопровод угрозой энергетической безопасности страны.Впоследствии Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии, несмотря на расхождение взглядов по строительству "Северного потока — 2".
https://ria.ru/20210714/potok-1741172110.html
https://ria.ru/20210712/merkel-1740998722.html
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алексей арестович , россия, северный поток — 2, владимир зеленский, ангела меркель, германия, сша, украина, в мире
06:14 16.07.2021 (обновлено: 07:36 16.07.2021)
 
В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины

Советник офиса Зеленского Арестович обвинил Меркель в сдаче интересов Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель "сдала интересы" Украины в пользу России, с таким заявлением в эфире телеканала "Украина 24" выступил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. "А не принесли (результатов. – прим. ред.) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России", - выразил мнение Арестович.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 02:06
В Раде заявили, что Меркель "послала" Зеленского с "Северным потоком — 2"
По утверждению советника, Зеленский не нашел "общего языка" с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода "Северный поток — 2" и выполнение "формулы Штайнмайера". "Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться", - добавил Арестович, назвав при этом канцлера "уходящим политиком".
Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. "Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <…> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо – ред.) Байдена есть такие люди", - заключил советник.
Зеленский встретился с Меркель в Берлине 12 июля, стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство "Северного потока — 2", против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией. Президент Украины потребовал в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" гарантий стабильного газоснабжения Украины на 10-15 лет, а также назвал российский газопровод угрозой энергетической безопасности страны.
Впоследствии Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии, несмотря на расхождение взглядов по строительству "Северного потока — 2".
Канцлер Германии Ангела Меркель делает заявление в конце первого дня встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 20:51
Меркель заявила о недостаточном прогрессе в украинском урегулировании
 
Алексей АрестовичРоссияСеверный поток — 2Владимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
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