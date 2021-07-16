https://ria.ru/20210716/sayt-1741514760.html
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 16.07.2021
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке
Официальный сайт Министерства обороны России не работал на протяжении нескольких часов из-за DDoS-атаки, заявило ведомство. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:28
2021-07-16T12:28
2021-07-16T14:12
технологии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Официальный сайт Министерства обороны России не работал на протяжении нескольких часов из-за DDoS-атаки, заявило ведомство.Интернет-страница mil.ru не открывалась ни с одного браузера начиная с десяти часов утра. Систематические попытки обновить ресурс не приносили результатов.Источник атаки, как уточнили в министерстве, находился за пределами страны.Служба компьютерной безопасности пытается нейтрализовать негативное воздействие.В районе 12:25 по московскому времени интернет-страница заработала.Distributed Denial of Service (DDoS) — это атака на вычислительные ресурсы. Ее цель — сделать их недоступными для пользователей. Нападение проводится с использованием одного или нескольких компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/ataki-1739239163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
12:28 16.07.2021 (обновлено: 14:12 16.07.2021)
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке
Официальный сайт Минобороны не работал несколько часов из-за DDoS-атаки
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Официальный сайт Министерства обороны России
не работал на протяжении нескольких часов из-за DDoS-атаки, заявило ведомство.
Интернет-страница mil.ru не открывалась ни с одного браузера начиная с десяти часов утра. Систематические попытки обновить ресурс не приносили результатов.
Источник атаки, как уточнили в министерстве, находился за пределами страны.
"Нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено", — говорится в сообщении.
Служба компьютерной безопасности пытается нейтрализовать негативное воздействие.
В районе 12:25 по московскому времени интернет-страница заработала.
Distributed Denial of Service (DDoS) — это атака на вычислительные ресурсы. Ее цель — сделать их недоступными для пользователей. Нападение проводится с использованием одного или нескольких компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт.