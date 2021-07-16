https://ria.ru/20210716/sayt-1741514760.html

Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке

Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 16.07.2021

Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке

Официальный сайт Министерства обороны России не работал на протяжении нескольких часов из-за DDoS-атаки, заявило ведомство. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:28

2021-07-16T12:28

2021-07-16T14:12

технологии

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

общество

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Официальный сайт Министерства обороны России не работал на протяжении нескольких часов из-за DDoS-атаки, заявило ведомство.Интернет-страница mil.ru не открывалась ни с одного браузера начиная с десяти часов утра. Систематические попытки обновить ресурс не приносили результатов.Источник атаки, как уточнили в министерстве, находился за пределами страны.Служба компьютерной безопасности пытается нейтрализовать негативное воздействие.В районе 12:25 по московскому времени интернет-страница заработала.Distributed Denial of Service (DDoS) — это атака на вычислительные ресурсы. Ее цель — сделать их недоступными для пользователей. Нападение проводится с использованием одного или нескольких компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/ataki-1739239163.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество