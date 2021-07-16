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Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке - РИА Новости, 16.07.2021
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке
Официальный сайт Министерства обороны России не работал на протяжении нескольких часов из-за DDoS-атаки, заявило ведомство. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:28
2021-07-16T14:12
технологии
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
общество
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Официальный сайт Министерства обороны России не работал на протяжении нескольких часов из-за DDoS-атаки, заявило ведомство.Интернет-страница mil.ru не открывалась ни с одного браузера начиная с десяти часов утра. Систематические попытки обновить ресурс не приносили результатов.Источник атаки, как уточнили в министерстве, находился за пределами страны.Служба компьютерной безопасности пытается нейтрализовать негативное воздействие.В районе 12:25 по московскому времени интернет-страница заработала.Distributed Denial of Service (DDoS) — это атака на вычислительные ресурсы. Ее цель — сделать их недоступными для пользователей. Нападение проводится с использованием одного или нескольких компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт.
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технологии, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
12:28 16.07.2021 (обновлено: 14:12 16.07.2021)
 
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атаке

Официальный сайт Минобороны не работал несколько часов из-за DDoS-атаки

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Официальный сайт Министерства обороны России не работал на протяжении нескольких часов из-за DDoS-атаки, заявило ведомство.
Интернет-страница mil.ru не открывалась ни с одного браузера начиная с десяти часов утра. Систематические попытки обновить ресурс не приносили результатов.
Источник атаки, как уточнили в министерстве, находился за пределами страны.

"Нарушений в работоспособности программно-технической инфраструктуры сайта Минобороны России не допущено", — говорится в сообщении.

Служба компьютерной безопасности пытается нейтрализовать негативное воздействие.
В районе 12:25 по московскому времени интернет-страница заработала.

Distributed Denial of Service (DDoS) — это атака на вычислительные ресурсы. Ее цель — сделать их недоступными для пользователей. Нападение проводится с использованием одного или нескольких компьютеров, которые направляют большое количество запросов на атакуемый сайт.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 15:06В России
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ТехнологииРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
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