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Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском
Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском - РИА Новости, 16.07.2021
Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском
"Известия" опубликовали видео с места жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе Томской области. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:42
2021-07-16T16:42
2021-07-16T19:01
жесткая посадка ан-28 в томской области
ан-28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томская область
бакчарский район
кедровый
происшествия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе Томской области.На кадрах видно, как перевернутый самолет лежит на открытой местности, среди деревьев.Сегодня днем Ан-28, принадлежащий авиакомпании "Сибирская легкая авиация", пропал с радаров. Он следовал по маршруту Кедровый — Томск. В 13:00 (мск) в МЧС поступила информация о том, что у самолета сработал аварийный маяк. Позже стало известно, что судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе.Все находившиеся на борту 18 человек выжили, в основном у них ушибы и ссадины.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20210716/an-28-1741554248.html
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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия
16:42 16.07.2021 (обновлено: 19:01 16.07.2021)
Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском
Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области