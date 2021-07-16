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Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском
Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском - РИА Новости, 16.07.2021
Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском
"Известия" опубликовали видео с места жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе Томской области. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:42
2021-07-16T19:01
жесткая посадка ан-28 в томской области
ан-28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томская область
бакчарский район
кедровый
происшествия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе Томской области.На кадрах видно, как перевернутый самолет лежит на открытой местности, среди деревьев.Сегодня днем Ан-28, принадлежащий авиакомпании "Сибирская легкая авиация", пропал с радаров. Он следовал по маршруту Кедровый — Томск. В 13:00 (мск) в МЧС поступила информация о том, что у самолета сработал аварийный маяк. Позже стало известно, что судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе.Все находившиеся на борту 18 человек выжили, в основном у них ушибы и ссадины.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20210716/an-28-1741554248.html
томская область
бакчарский район
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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия
16:42 16.07.2021 (обновлено: 19:01 16.07.2021)
 
Появилось видео с места жесткой посадки Ан-28 под Томском

Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета Ан-28 в Томской области

© Фото : сайт авиакомпании "Сила"Самолет Ан-28 авиакомпании "Сила". Архивное фото
Самолет Ан-28 авиакомпании Сила. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : сайт авиакомпании "Сила"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео с места жесткой посадки Ан-28 в Бакчарском районе Томской области.
На кадрах видно, как перевернутый самолет лежит на открытой местности, среди деревьев.
Сегодня днем Ан-28, принадлежащий авиакомпании "Сибирская легкая авиация", пропал с радаров. Он следовал по маршруту КедровыйТомск. В 13:00 (мск) в МЧС поступила информация о том, что у самолета сработал аварийный маяк. Позже стало известно, что судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе.
Все находившиеся на борту 18 человек выжили, в основном у них ушибы и ссадины.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Самолет Ан-28 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиАн-28МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Томская областьБакчарский районКедровыйПроисшествия
 
 
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